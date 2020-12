Europa.- Uno de cada cuatro migrantes rescatados por SOS Mediterranée en el mar es un menor no acompañado

BERLÍN, 15 (DPA/EP)



SOS Méditerranée ha llamado la atención este martes sobre la alta proporción de migrantes no acompañados menores de 18 años que han sido rescatados en aguas del Mediterráneo en los últimos años y que ahora son ya uno de cada cuatro.



"La proporción de jóvenes no acompañados que hemos rescatado aumentó del 19 por ciento en 2016 al 25 por ciento en 2020", ha explicado durante la presentación de un informe la portavoz de la ONG en Alemania, Petra Krischok. En total, en los últimos cinco años han sido rescatadas casi 31.800 personas, de las cuales alrededor de 7.150 eran menores de edad.



Según el informe, las rutas de estos migrantes son particularmente peligrosas para los jóvenes. Muchos son víctimas de la violencia o la explotación durante el largo viaje y tienen muy poca comida. Krischok ha destacado además que la elevada tasa de mortalidad puede deberse a la gran distancia de hasta 400 kilómetros que hay entre la costa de Libia e Italia.



Según datos publicados el lunes, en lo que va del año las autoridades italianas registraron alrededor de 4.270 menores no acompañados durante los operativos de rescate en el Mediterráneo. De acuerdo con el informe, el año pasado se rescataron 1.680 menores de edad.



Entre 2016 y 2018, SOS Mediterranée llevó a cabo operaciones de rescate en el Mediterráneo con el barco 'Aquarius' y desde julio de 2019 con el 'Ocean Viking'. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los buques de las diversas organizaciones de rescate en el Mediterráneo no están operando.



Krischok ha recordado que el 'Ocean Viking' se encuentra detenido en Sicilia desde finales de julio. "No hay casi nadie en el Mediterráneo que pueda realizar los operativos de rescate", ha destacado la portavoz.