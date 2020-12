El Valencia confirma nuevo positivo y recupera a Kang In tras superar COVID

El centrocampista surcoreano del Valencia CF, Lee Kang-in. EFE/ Javier Etxezarreta/Archivo

Valencia, 15 dic (EFE).- El Valencia confirmó este martes que las pruebas PCR que se le realizaron este lunes a los jugadores de la plantilla han arrojado un caso positivo de coronavirus entre los futbolistas del primer equipo al que se ha reincorporado Kang In Lee tras superar precisamente la COVID-19.

La entidad valencianista, como hace habitualmente, no ha comunicado la identidad del afectado pero sí que ha quedado aislado en su domicilio, al igual que sus contactos estrechos.

Hasta ahora ya son cuatro los jugadores del primer equipo que han dado positivo en coronavirusesta temporada, pues lo hizo Carlos Soler en la pretemporada y Denis Cheryshev y Kang In Lee en las últimas semanas y a los que se une el de este martes.

El Valencia debe jugar este miércoles en el campo del Terrassa la primera eliminatoria de la Copa del Rey.