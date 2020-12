El Sevilla cumple, el Huesca sufre y el Portugalete da la campanada

Los jugadores del Sevilla celebran su victoria tras el encuentro de primera ronda de Copa del Rey entre el Ciudad de Lucena y el Sevilla CF, este martes en el Nuevo Estadio Municipal de Lucena. EFE /Rafa Alcaide

Madrid, 15 dic (EFE).- El Sevilla hizo los deberes y certificó su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey, tras derrotar este martes por 0-3 al Ciudad de Lucena, conjunto de la Tercera División, en una jornada en la que todos los equipos de LaLiga Santander saldaron con victorias sus eliminatorias.

Eso sí, no sin problemas, como en el caso del Huesca, que tuvo que esperar a la prórroga para doblegar por 2-3 a un combativo Marchamalo, equipo de la Tercera División, que forzó el tiempo extra con un tanto del delantero Carlos Fernández a los 63 minutos.

Ni el tempranero de Rafa Mir, que adelantó al Huesca a los nueve minutos en el marcador, impidió a los de Míchel sufrir lo indecible en su visita al estadio de La Solana, donde se dieron cita medio millar de espectadores.

Un sufrimiento con el que se encargó de acabar Rafa Mir, que con los dos nuevos tantos que firmó en la prórroga, hizo ya inútil el postrero tanto de Josemi para el Marchamalo, que pese a su tenacidad no pudo impedir el triunfo final (2-3) y la clasificación de los oscenses.

Quien no dio pie a la sorpresa fue el Sevilla, que se impuso por 0-3 al Ciudad de Lucena, conjunto de la Tercera División, en un choque que los de Julen Lopetegui dejaron encarrilado al cuarto de hora con los tantos de Óscar Rodríguez y el neerlandés Luuk de Jong.

Goles que no aplacaron la voracidad del conjunto hispalense que antes de llegar al descanso amplió su ventaja con un gol de penalti de Joan Jordán, con el que los sevillistas dieron ya por concluido el encuentro.

Mucho más contundente se mostró el Valladolid, que certificó su pase a la siguiente ronda, tras golear por 0-5 al Cantolagua, equipo de la Tercera División, en un choque en el que destacó la actuación del centrocampista Toni Villa, autor de un doblete.

Un gol más anotó el Osasuna, que se impuso por 0-6 al modesto Tomares, conjunto de la regional andaluza, en un choque en el que el centrocampista Kike Barja, autor de dos tantos, lideró la goleada de los de Jagoba Arrasate.

Todo un festín con marcado acento latino ya que si el defensa argentino Facundo Roncaglia estableció el 0-2 y forzó el penalti que permitió a Enric Gallego anotar el 0-3, el ecuatoriano Kike Saverio y el argentino Jonathan Calleri fueron los autores de los otros dos tantos navarros.

Si todos los equipos de LaLiga Santander que entraron este martes en liza superaron la primera ronda, no se puede decir lo mismo de los representantes de LaLiga SmartBank, que vio como la Ponferradina se despidió a las primeras de cambio del torneo copero.

El conjunto berciano, que afrontó la cita con numerosas rotaciones, se vio sorprendido (1-0) por un Portugalete, equipo de la Segunda División B, que neutralizó por completo el ataque de la Ponferradina.

Todo lo contrario que el equipo local, que con el paso de los minutos fue acercándose cada vez con mayor peligro al área berciana hasta encontrar su premio a los 73 minutos con el tanto de David Valero, que certificó la clasificación del Portugalete para la siguiente ronda.

Por su parte, el Tenerife tuvo que esperar hasta la prórroga para doblegar por 0-2 al Sestao River, conjunto de la Tercera División, con los goles del gibraltareño Samuel Shashoua y el nigeriano Emmanuel Apeh.

Igualmente tuvo que esperar hasta el tiempo extra el Leganés para poder superar por 0-1 a otro Tercera, el Ourense, pese a la superioridad numérica de la que gozaron los madrileños desde los 54 minutos, tras la expulsión del centrocampista angoleño Wadir.

Una circunstancia que no impidió al equipo gallego forzar una prórroga, en la que el Leganés logró finalmente imponer la diferencia de categoría que separa a ambos conjuntos con el gol del defensa Sergio González a los 101 minutos.

Prórroga que logró evitar el Lugo en su visita al campo del Atlético Pulpileño, equipo de la Tercera División, a falta de dos minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, gracias a un gol de Moctar El Hacen.

El centrocampista mauritano, que ya había sido el encargado de abrir el marcador para los visitantes a los 57 minutos, acabó con el sueño del conjunto almeriense, tras firmar en el 88 el definitivo 1-2 que selló el billete del Lugo para la siguiente ronda copera.

Una segunda eliminatoria en la que también estará el Oviedo, que se impuso por 2-3 al Coria, conjunto de la Tercera División, en un choque en el que los asturianos pasaron muchos más apuros de los previstos.

Tal y como reflejo el empate (2-2) con el que se llegó al último cuarto hora de juego, en el que delantero Rafa Mújico hizo imperar la lógica con un gol, el segundo de su cuenta particular, a los 77 minutos que otorgó el triunfo definitivo (2-3) a los del “Cuco” Ziganda.