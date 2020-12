El Nikkei baja un 0,17 % tras la suspensión de la subvención turística nipona

Tokio. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 15 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,17 % este martes después de que la suspensión temporal del programa de subvención turística generara preocupación por una ralentización de la recuperación de la economía japonesa.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedió 44,60 puntos, hasta 26.687,84 enteros.

El Topix, que incluye a las firmas de la primera sección, las de mayor capitalización, cedió un 0,47 % ó 8,47 puntos, hasta situarse en 1.782,05 unidades.

El parqué tokiota abrió a la baja y aunque logró situarse al nivel del cierre previo momentáneamente, no tardó en volver a caer en terreno negativo y mantuvo el tono pesimista el resto de la sesión.

El anuncio de la suspensión del programa turístico interno en la noche del lunes pilló por sorpresa a los inversores, que esperaban que el Gobierno excluyera de la campaña zonas donde los contagios se han acelerado, como Tokio y Nagoya, pero no el territorio nacional.

El sector del transporte aéreo anotó las principales pérdidas del día, junto al de los seguros y al del hierro y el acero.

El grupo ANA Holdings, matriz de la aerolínea All Nippon Airways (ANA), registró la mayor caída de la sesión entre las empresas que cotizan en el Nikkei. Sus acciones se desplomaron un 7,85 %.

La firma de impresoras y fotocopiadoras Ricoh fue segunda en los descensos del selectivo y bajó un 4,31 %.

El grupo de telecomunicaciones Softbank aglutinó el mayor volumen de operaciones de la jornada y retrocedió un 1,1 %.

Le siguieron por transacciones la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo (-0,98 %), el mencionado grupo ANA y el fabricante de vehículos Toyota Motor (-0,59 %).

En la primera sección, 1.177 empresas retrocedieron frente a 894 que avanzaron, mientras que 110 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 2,22 billones de yenes (17.570 millones de euros o 21.340 millones de dólares).