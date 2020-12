El Dortmund gana al Bremen y da un paso para salir de la crisis

EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Berlín, 15 dic (EFE).- El Borussia Dortmund, rival del Sevilla en octavos de final de la Liga de Campeones, dio un paso este martes para salir de la crisis con una victoria por 1-2 ante el Werder Bremen.

El nuevo entrenador del Dortmund, Edin Terzic, apostó por Youssufa Moukoko, de 16 años, como titular para tener así una referencia de ataque.

El Dortmund tardó poco en apropiarse de la pelota y empezar a tener posesiones largas, y en el minuto 5 dispuso de la primera ocasión de gol, cuando Moukoko no llegó por centímetros a un centro de Giovanni Reyna desde la izquierda con el meta Jiri Pavlenka ya vencido.

El equipo de Terzic Dortmund defendía con disciplina y prescindía de lujos en la salida del balón. Cuando lo tenía que tirar fuera, lo hacía para no correr riesgos.

En ataque, procuraba llegar por las bandas, con Reyna y Jadon Sancho y con los dos laterales, Mateo Morey y Raphael Guerreiro.

El Dortmund abrió el marcador en el minuto 12, medio de Guerreiro, en una jugada que se inició con un lanzamiento de falta desde el centro del campo. El Bremen logró sacar el balón del área, pero no lo consiguió y Sancho llegó al remate tras jugar de pared con Reyna, la pelota pegó en un muslo del defensa Omar Toprak y el rebote le quedó a Guerreiro, que marcó con la zurda.

Los visitantes ganar confianza, combinaron con más seguridad y empezaron a monopolizar la pelota, pero en su primer error, una pérdida de balón del central Manuel Akanji a unos 35 metros de la portería, dio paso al primer ataque digno de mención del Bremen y al gol del empate, obra de Kevin Möhwald en el minuto 28 con un disparo desde el borde del área.

Pese al golpe, el Dortmundcsiguió teniendo una clara superioridad en cuanto a posesión de balón y a dominio territorial y tuvo dos buenas ocasiones para adelantarse de nuevo en el marcador.

La primera fue en el minuto 32, cuando Christian Groos estuvo a punto de marcar en propia puerta al estrellar un balón contra un poste cuando trató de cortar un centro de Morey.

La segunda, en el 40 cuando Pavlenka reaccionó con una gran parada a un remate a quemarropa de Akanji tras una falta lanzada por Guerreiro.

El Bremen también pudo marcar, con un remate de Kevin Augustinsson que el meta Roman Bürki desvió a saque de esquina.

El Dortmund siguió insistiendo en la segunda parte y en el minuto 50 Moukoko remató por encima de la portería.

Al final Pavlenka terminó convirtiéndose en la figura trágica del partido.

El meta había salvado a su equipo en un par de ocasiones en la primera parte y en el minuto 72 volvió a tener una excelente reacción tras un cabezazo de Reus, pero un error suyo precipitó el gol de la victoria del Dortmund en el minuto 78.

Pavlenka soltó un centro de Reus y, cuando intentaba recuperar la pelota, cometió falta clara contra Akanji y el árbitro sancionó penalti.

Para rematar su mala fortuna, Pavlenka paró el lanzamiento de Reus, que, sin embargo, recogió el rechace y marcó (m.77).

Después, el Dortmund volvió a dar muestras de ser un equipo que está buscando seguridad y se concentró en defender la ventaja.

La entrada de Emre Can por Moukoko en el minuto 80 fue una clara señal de Terzic de que había que intensificar los esfuerzos defensivos.

Aunque el Dortmund estuvo un poco embotellado en los últimos minutos, en el 95 tuvo una clara ocasión de sentenciar, pero Reus falló al rematar contra el cuerpo de Pavlenka y luego Sancho, a puerta vacía, disparó a las nubes.

En los otros dos partidos de este martes se registraron empates. El Stuttgart y el Union Berlín igualaron 2-2 y el Hertha y el Maguncia firmaron tablas sin goles.