El COI señala que está preparado para unos "seguros" juegos olímpicos de verano

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. EFE/EPA/LAURENT GILLIERON/Archivo

Miami, 15 dic (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró este martes que la organización está preparada para unos "seguros" juegos olímpicos de verano, que se celebrarán en Tokio 2021, y cuenta con Panam Sports para alcanzar ese objetivo y "construir un mundo nuevo postcoronavirus".

"Hemos visto la luz al final del oscuro túnel en el que nos encontramos hoy", dijo Bach durante la apertura de la LVIII Asamblea General de Panam Sports, que se celebra por primera vez de manera virtual.

En la inauguración de la asamblea del ente que agrupa a los 41 Comités Olímpicos Nacionales de América del Norte, del Sur, Central y el Caribe, el máximo directivo del COI reconoció que "ya nada es como antes" y que el mundo ha cambiado.

"Pero podemos afirmar que hemos convertido la crisis en oportunidad", afirmó Bach, para luego referirse que durante la pandemia se ha podido ver el "refuerzo del papel del deporte en la sociedad".

"Hoy Panam Sports y el COI gozan de magníficas alianzas para construir un mundo nuevo postcoronavirus. Nos alegramos de contar con los socios fiables de Panam Sports. Nos vemos en Tokio", dijo Bach en un mensaje grabado.

Panam Sports inició este martes su Asamblea General en la que los 41 comités olímpicos nacionales del continente americano pasan revista a los grandes eventos deportivos de 2021 en adelante y elegirán a sus nuevas autoridades.

La transmisión de la asamblea se realiza desde Miami (Florida, EEUU), donde se encuentran el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic; y el secretario general, el mexicano Ivar Sisniega.

"En pocos meses tenemos el gran desafío de los juegos olímpicos. Estamos a disposición del COI. No va a ser fácil, pero tenemos que ser positivos", dijo Ilic sobre los juegos olímpicos de verano Tokyo 2020, que a causa de la pandemia del coronavirus se aplazaron hasta el 23 de julio del próximo año.

Los organizadores de esta competición marcaron este martes los 100 días para el comienzo del relevo de la antorcha olímpica, que recorrerá las 47 prefecturas del país, con un evento de iluminación de la icónica torre Skytree de Tokio.

La llama partirá desde la prefectura de Fukushima el 25 de marzo del próximo año y recorrerá las otras 46 prefecturas de Japón durante 121 días hasta encender el pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio ese 23 de julio, cuando se inauguren los juegos de verano y que durarán hasta el 8 de agosto de 2021.

El directivo de Panam Sports dijo que desde marzo, cuando comenzó la pandemia de covid-19, "una de las problemáticas más grandes ha sido la soledad de nuestros deportistas".

"No estaban acostumbrados a no poder competir y ese es el camino que tenemos que buscar", aunque "hay mucha incertidumbre", remarcó.

Sobre el cónclave virtual de dos días, Ilic aseguró que le hubiera "encantado haber hecho esta Asamblea en Cancún (México, donde estaba previsto hacerla), pero la forma más responsable es esta".

En la primera jornada se conocerá el informe final de los Juegos Panamericanos celebrados en 2019 en Lima y a lo largo de la reunión se presentarán los informes de los Panamericanos Junior de Cali y los Panamericanos de Santiago, además de un informe del comité organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Comité Ejecutivo de Panam Sports para 2020-2024 se formará con las elecciones de los miembros del grupo que tendrán lugar el primer día de la asamblea.

El segundo día tendrán lugar las elecciones anticipadas del presidente, tres vicepresidentes, el secretario general y el tesorero.

El actual presidente Neven Ilic se postula, sin oposición, en busca de un segundo mandato.