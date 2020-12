Ecuador alcanza los 202.356 casos y 13.896 muertes acumuladas por covid-19

Personal de la secretaria de Salud del Municipio de Quito toma muestras para el test de diagnóstico de coronavirus en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 15 dic (EFE).- El número de contagiados por la covid-19 alcanzó este martes en Ecuador los 202.356 casos, 176 más que el día anterior, mientras que las muertes entre confirmadas y probables llegan a 13.896, informó en su parte diario el Ministerio de Salud Pública.

La cartera sanitaria especifica que los fallecimientos totales por coronavirus desde que se inició la pandemia se reparten entre los 9.357 confirmados oficialmente y los 4.539 probables. Estas cifras no tienen en cuenta unos 26.000 fallecimientos no justificados hasta ahora, si se comparan los decesos de 2019 y 2020.

De acuerdo con las estadísticas, el número de pacientes recuperados sigue siendo de 177.951, a la vez que se han descartado 449.746 a los que se han practicado las pruebas del virus.

La más afectada de las 24 provincias ecuatorianas es la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, con 72.337, 32 inéditos frente al lunes, seguida de la costera de Guayas, cuya capital es la ciudad portuaria de Guayaquil, con 26.113, de los que 33 son nuevos.

Suceden en la lista con mayor incidencia de casos las provincias de Manabí con 14.064 casos, Azuay (12.703), El Oro (7.748), Loja (7.273), Tungurahua (6.974), Santo Domingo de los Tsáchilas (5.744), Imbabura (5.699), Cotopaxi (5.274), Esmeraldas (4.935) y Los Ríos (4.712), entre las más afectadas.

Sobre la situación en municipios o cantones, en el informe se precisa que Quito, con unos tres millones de habitantes, se mantiene como la ciudad más afectada con 66.645, lo que supone 21 casos adicionales en las últimas 24 horas, seguida de Guayaquil con 18.189, con lo que suma 23 positivos adicionales.

Tras la reactivación del país en los últimos meses impulsada por la suspensión en septiembre por orden judicial del estado de emergencia nacional, Ecuador sopesa sus pasos frente a la covid-19 de forma puntual, de acuerdo con la evolución de la enfermedad en cada provincia.

El Gobierno ecuatoriano ha pedido a la población durante las festividades navideñas que mantenga las restricciones especiales de movimiento y reunión con el fin de no alentar las congregaciones que disparen el número de contagios.