Credit Suisse dice que banca de inversión va bien este trimestre

(Bloomberg) -- Credit Suisse Group AG dijo que, hasta ahora, el negocio en el cuarto trimestre ha continuado la tendencia de los tres meses anteriores, cuando el banco registró un impulso del asesoramiento en acuerdos mientras que los ingresos por negociación quedaron a la zaga del sector.

La banca de inversión “continúa registrando un buen resultado”, con ingresos más altos que en el cuarto trimestre del año pasado, dijo Credit Suisse en un comunicado el martes al comienzo de la jornada para inversores. En la gestión de patrimonio, un negocio transaccional más sólido, especialmente en Asia, está compensando los vientos en contra de un franco suizo más fuerte y las tasas de interés negativas.

El banco confirmó el objetivo de un rendimiento sobre el capital tangible del 10% al 12% a medio plazo y de distribuciones de capital, aunque advirtió que alcanzar ese objetivo el próximo año dependerá de las disposiciones para deuda tóxica.

El líder ejecutivo del grupo, Thomas Gottstein, quiere dejar atrás los problemas tras una serie de contratiempos que eclipsaron su primer año en el cargo, desde pérdidas crediticias hasta negocios cuestionables para un gran cliente. El ejecutivo simplificó la estructura organizativa, entre ellas el negocio de valores, y comenzó una revisión de la gestión de activos, pero no ha podido frenar un flujo constante de malas noticias. En el golpe más reciente, la pérdida de valor de una participación en un fondo de cobertura y unas posibles provisiones crecientes por problemas legales podrían afectar las ganancias del cuarto trimestre.

Desde que Gottstein fusionó las actividades de banca de inversión y negociación en una sola unidad, el negocio ha generado resultados mixtos. El asesoramiento en el tercer trimestre obtuvo buenos resultados, mientras que la negociación de renta fija, el mayor contribuyente de ingresos, fue a la zaga del sector. El banco no proporcionó información sobre resultados de la actividad de negociación en lo que va del trimestre.

Los jefes de los dos mayores bancos de Estados Unidos, JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp., dijeron a los inversores la semana pasada que sus divisiones de banca de inversión y negociación registrarían un sólido rendimiento en el cuarto trimestre, ya que la actividad económica se mantuvo bastante resistente. En Deutsche Bank AG, la negociación de renta fija creció un 10% en octubre y un 23% en noviembre.

La pandemia también expuso algunas debilidades en el modelo de gestión de activos de Credit Suisse, un negocio que generalmente es una fuente de ingresos estables con poco riesgo para el banco. El negocio sufrió una serie de implosiones de fondos este año y estuvo afectado por un escándalo que involucró a uno de sus mayores clientes, SoftBank Group Corp.

Credit Suisse dijo que espera un impulso significativo en el negocio el próximo año.

Nota Original:Credit Suisse Says Investment Bank Doing Well in Fourth Quarter

©2020 Bloomberg L.P.