Costa Rica resalta la afinidad con Biden y no reconoce las elecciones en Venezuela

El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, habla este lunes, durante entrevista en San José. EFE/Shirley Campos

San José, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Costa Rica subrayó la coincidencia en las agendas de cambio climático y multilateralismo con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y mantiene su posición de no reconocer los procesos electorales de Venezuela.

En entrevista con Efe, el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, resaltó la "relación histórica y sólida" que tiene su país con Estados Unidos "independientemente del Gobierno de turno" en sus agendas de cooperación, comercio y atracción de inversiones".

"Con la nueva administración del presidente Biden coincidimos en una agenda sobre todo en la arena multilateral de especial relevancia. Me refiero al fortalecimiento del multilateralismo y el tema del cambio climático", declaró Solano.

El canciller recordó que el pasado 30 de noviembre Biden sostuvo una conversación con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, la cual giró en esos dos temas: cambio climático y multilateralismo.

"En esa actitud y disposición tenemos un claro mensaje de cómo Costa Rica y Estados Unidos pueden refrescar, remozar estratégicamente ese diálogo político y de cooperación que trascienda las agendas en seguridad", declaró.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y el mayor emisor de turistas a este país centroamericano.

VENEZUELA Y LOS PROCESOS ELECTORALES

El ministro costarricense reiteró que su Gobierno no reconoce los procesos electorales recientes de venezuela, pues los considera fraudulentos.

"Hemos sido claros en señalar que el pasado proceso electoral para elegir la nueva Asamblea Nacional no cumple con requisitos mínimos de participación, observación internacional y transparencia, y consecuentemente son procesos electorales fraudulentos que no pueden ser reconocidos por la comunidad internacional", expresó Solano.

El canciller calificó como "fundamental" que la solución a los problemas democráticos de Venezuela provenga "del pueblo venezolano".

"La solución tiene que nacer de los venezolanos con una oposición articulada, unida, organizada. Una solución al problema humanitario y político. La comunidad internacional debe apoyar todos los esfuerzos orientados a que Venezuela pueda volver al sistema internacional con un sólido mecanismo constitucional", expresó.

Costa Rica no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en su segundo mandato que comenzó en enero de 2019.

En la actualidad Costa Rica, que reconoce como presidente interino a Juan Guaidó, no tiene embajada en Venezuela.