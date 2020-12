Coronavirus.- Piden evaluar psicológicamente al presidente de Panamá por decir que si se contagia saldría a la calle

30/11/2020 Laurentino Cortizo, presidente de Panamá POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL PANAMÁ PRESIDENCIA DE PANAMÁ



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El abogado Abdiel González ha presentado una denuncia "criminal" en la Asamblea Nacional de Panamá con el objetivo de que el presidente, Laurentino Cortizo, sea sometido a una evaluación psicológica forense que determine si está en pleno equilibrio de sus facultades mentales, después de que asegurara que si se contagia de COVID-19 no se confinaría.



"Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente (...) hablarle", dijo Cortizo, que después trató de matizar sus palabras, hace una semana.



A juicio de González, que ha calificado de "incoherente" el comportamiento del mandatario, las declaraciones del presidente panameño violan la Constitución y el Código Penal, según ha informado el diario 'Panamá América'.



"Incurre presuntamente en apología del delito", ha agregado, antes de valorar que la situación que vive Panamá requiere "un líder que tenga equilibrio".



Por ello, ha pedido a los diputados panameños que "piensen en el país" y que remitan su petición a la Medicina Forense. "Es inaceptable que la primera figura se exprese en esos términos ilegales e ilegítimos", ha reiterado.



Hasta el momento, Panamá ha contabilizado casi 195.000 casos de COVID-19, incluidas más de 3.300 víctimas mortales debido a la enfermedad.