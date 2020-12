Coronavirus.- Fauci recomienda que Biden y Harris sean vacunados contra la COVID-19 cuanto antes

14/12/2020 Vacunación contra la COVID-19 en Nueva York POLITICA NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha recomendado que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su 'número dos', Kamala Harris, reciban cuanto antes la vacuna contra la COVID-19 "por razones de seguridad", al igual que también ve conveniente que dé el paso el actual mandatario, Donald Trump.



Un día después del inicio de la campaña de vacunación en Estados Unidos, Fauci se ha pronunciado sobre el protocolo que debería aplicarse para los principales líderes políticos, en pleno proceso de transición. Biden asumirá la Presidencia norteamericana el 20 de enero de 2021.



Fauci espera que Biden esté "completamente protegido" para esa fecha, al igual que la vicepresidenta. "Por razones de seguridad, creo seriamente que deberíamos tenerlos vacunados en cuanto se pueda", ha dicho el experto en una entrevista a la cadena ABC News.



Así, ha planteado la misma recomendación para Trump, a pesar de que el presidente saliente ya se contagió de coronavirus y "probablemente" esté protegido por anticuerpos. En este sentido, ha dicho que se desconoce la protección de esta inmunización, por lo que ha apostado por estar "doblemente seguros" y que tanto Trump como el vicepresidente, Mike Pence, sean vacunados.



Fauci, que seguirá asesorando a Biden tras distanciarse claramente de Trump en los últimos meses, ha llamado a la población a no bajar la guardia, recordando que será necesario que se vacune entre un 75 y un 80 por ciento de la población para que haya inmunidad de rebaño, lo que podría no llegar hasta primavera o verano de 2021.



"Estamos empezando a ver la luz al final del túnel", según Fauci, pero "mientras tanto, tenemos una lucha por delante". No en vano, Estados Unidos ya acumula más de 300.000 fallecidos y más de 16 millones de casos de coronavirus, lo que le sitúa como el país del mundo más afectado por la pandemia.