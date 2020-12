Ciudades colombianas entran en alerta por aumento en la ocupación de las UCI

Un enfermero se prepara para ingresar en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Nueva, donde se atiende un paciente sospechoso por Covid-19 este martes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr/Archivo

Bogotá, 15 dic (EFE).- Bogotá y otras regiones colombianas decretaron nuevas medidas para evitar un colapso de las redes hospitalarias ante el inicio de las festividades decembrinas y el aumento de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por contagios de la covid-19.

La alcaldesa de la capital del país, Claudia López, ordenó que a partir de hoy y hasta el próximo 15 de enero de 2021 se suspenderán los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad que no sean urgentes, así como los procedimientos de complejidad intermedia que requieran hospitalización.

Aunque las autoridades no ven un inminente colapso del sistema hospitalario en Bogotá, la Alcaldía también recomendó vía decreto un aislamiento voluntario de ocho días para las personas que pretenden hacer reuniones familiares presenciales.

"Nuestro plan A sería pedirles que todos celebremos Navidad y Año Nuevo usando medios virtuales, eso es lo más seguro, pero si piensan hacer una reunión familiar, que sea solo del núcleo familiar, el más estrecho. En ningún caso (se recomienda) una reunión de más de 10 personas", dijo López este martes.

La capital colombiana, que acumula 407.627 casos positivos, de los cuales solo 22.990 continúan activos, y 8.994 fallecidos, tiene una ocupación del 73,2 % de las camas de UCI y de ese porcentaje el 55,9 % corresponde a pacientes con covid-19.

ALERTA ROJA EN CALI

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), las autoridades locales declararon la alerta roja en la red hospitalaria y ordenaron nuevas medidas para restringir el ingreso a establecimientos comerciales.

"Nuestra situación de salud producto del covid y de la carga de enfermedad represada por el cierre de servicios durante la cuarentena es realmente difícil. Comunidad caleña, lo que está en peligro es la vida de muchos por esto escalaremos a alerta a roja", anunció el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.

El próximo 20 de diciembre se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali el partido de ida de la final de la liga colombiana entre el América y el Independiente Santa Fe, por lo que Ospina pidió a los hinchas de ambos equipos acatar durante la jornada todas las medidas de bioseguridad.

"Nuestras UCI están al borde de tener un 100 % de ocupación. Quiero invitar a los jóvenes y a las barras del América de Cali y el Santa Fe a que cuiden a sus abuelos, sus abuelas y la gente que se quiere en el hogar. No dejen de usar el tapabocas, no hay que arriesgar(se) bajo ningún momento o circunstancia", dijo el mandatario local, quien además es médico de profesión.

TOQUE DE QUEDA EN EL VALLE DEL CAUCA

Ante el progresivo aumento de los contagios en el Valle del Cauca la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, ordenó que a partir del 17 y hasta el 27 de diciembre 40 de los 42 municipios de la región estarán bajo toque de queda desde las 11 de la noche hasta las cinco de la mañana.

"Esta es una medida inicial, pero puede extenderse nuevamente si (los) casos siguen aumentando, y la ocupación de UCI y servicios vitales sigue al límite. La situación que vivimos es preocupante y es responsabilidad de todos mantener el control y priorizar la vida, cuidándonos", aseguró.

Según la gobernadora, en el departamento hay 25 menores de edad en cuidados intensivos, mientras que la propagación del virus "ha ido aumentando debido a las aglomeraciones y falta de aplicación de las medidas de bioseguridad".

Colombia acumula desde marzo 1.434.516 contagios, de los cuales 69.833 siguen activos, y 39.195 fallecidos por coronavirus.