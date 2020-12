Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Es un día crucial para el acuerdo de estímulo en Estados Unidos, se avecinan más confinamientos y existe una nueva advertencia en el sector petrolero.

¿Hoy?

Dado el cierre de la sesión del Congreso de EE.UU. y la necesidad de un paquete de financiación del Gobierno para el viernes, hoy parece ser el día en que sabremos si los legisladores ven viable un acuerdo para el proyecto de ley de estímulo. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría, Chuck Schumer, celebrarán conferencias de prensa independientes más tarde, donde ambos podrían indicar lo que están dispuestos a incluir y excluir de la ley de ayuda económica por el coronavirus. Importantes demócratas ya están apoyando el avance de la propuesta de US$748.000 millones que deja fuera los elementos más controvertidos.

Un duro invierno

Antes del lanzamiento de las vacunas, se están volviendo a endurecer las restricciones introducidas para detener la propagación del virus. Londres ingresará mañana al nivel más duro del sistema de tres etapas del Gobierno mientras los casos aumentan en la ciudad. Las restricciones se están agudizando en toda Europa: Alemania ingresará mañana a confinamiento, los Países Bajos tomarán medidas similares y se espera que Italia siga el ejemplo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el estado se dirige a un segundo cierre total. La cifra de muertes totales por el virus en EE.UU. superó ayer las 300.000.

Alerta por la demanda

La Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó sus pronósticos para el consumo mundial de combustible, advirtiendo que el mercado sigue siendo frágil tras una nueva ola de restricciones por el virus. La AIE dijo que espera que el estricto control de la OPEP+ sobre los suministros ayude a reducir los abultados inventarios globales en los próximos 12 meses. Un barril de crudo West Texas Intermediate para entrega en enero se cotizaba a más de US$47 esta mañana, luego de que una positiva noticia sobre la recuperación en China ayudara a superar la reducción de las perspectivas de la AIE.

Mercados mixtos

Los inversionistas bursátiles ven el vaso medio lleno esta mañana mientras se centran en el lanzamiento de la vacuna y las positivas noticias corporativas. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,4%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,5% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 avanzaba

También hoy...

El índice Empire State de producción manufacturera para diciembre y los índices de precios de importación y exportación de EE.UU. para noviembre se dan a conocer a las 8:30 a.m.; los datos de la producción industrial para noviembre, a las 9:15 a.m.; y los flujos de TIC, a las 4:00 p.m. Comienza la reunión del FOMC y continúan las negociaciones del brexit en Bruselas.

