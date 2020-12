Ciencia.-Hay un reservorio de hielo en Marte formado por agua casi pura

15/12/2020 Vista regional de la cuenca de Argyre en Marte. Este estudio se centra en el mapeo de los VFF dentro de una subregión de Nereidum Montes en el noroeste de Argyre (recuadro rojo). POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/GSFC.



Un gran reservorio de hielo a poca profundidad en Marte no reconocido previamente está formado por agua casi pura y se formó en los últimos millones de años.



"Nuestro análisis de radar muestra que al menos una de estas características tiene unos 500 metros de espesor y casi un 100 por ciento de hielo, con escombros que cubren como máximo diez metros de espesor", dijo Daniel C. Berman, científico principal del Planetary Science Institute y autor principal de un nuevo estudio publicado en Icarus.



El mapeo global de las características de flujo viscoso (VFF), una agrupación general de características de flujo ricas en hielo en el hemisferio sur de Marte, muestra una concentración densa en Nereidum Montes, a lo largo del borde norte de la cuenca de Argyre.



Ubicado dentro de una subregión noroeste de Nereidum Montes hay una gran cantidad de VFF bien conservados y depósitos de manto ricos en hielo, dice el estudio, potencialmente las concentraciones más grandes de cualquier región no polar en el hemisferio sur.



HIELO DE AGUA CASI PURA



Los datos procesados del instrumento Shallow Radar (SHARAD) a bordo de la nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA se utilizaron para buscar reflejos basales en los VFF dentro de la región. Para uno en particular, estas observaciones y análisis indican que está compuesto de hielo de agua casi pura.



Las edades del modelo obtenidas de los recuentos de cráteres y sus distribuciones de frecuencia de tamaño (SFD) asociadas tanto en depósitos de mantos ricos en hielo como en VFF lobulados pequeños sugieren que los depósitos se estabilizaron hace varios a decenas de millones de años en la Época Amazónica tardía, y ese pequeño lóbulo de VFF probablemente se formó debido a la movilización de depósitos de manto.



"Nuestros resultados muestran que los VFF tienen estados de conservación más completos y diversos en Nereidum Montes que características similares en otras regiones de Marte. Esta región contiene depósitos de manto excepcionalmente bien conservados asociados con los VFF. Esta observación clave sugiere que los VFF lobulados están formados por el flujo glacial de los depósitos de manto en las laderas", dijo Berman.



"Esta región sería un lugar de aterrizaje interesante debido a la gran cantidad de hielo, que podría usarse como fuente de agua", dijo Berman. "Desafortunadamente, es un terreno muy montañoso y probablemente sería muy difícil aterrizar allí".