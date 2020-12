Casa Real.- En Comú sitúa al PSOE en "el club de los guardaespaldas" de Juan Carlos I, dando "carta blanca para delinquir"

24/09/2020 El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y líder de En Comú Podem -ECP-, Jaume Asens, posa tras una entrevista para Europa Press en su despacho en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 23 de septiembre de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Dirigentes de En Comú Podem han criticado el rechazo de la Mesa del Congreso a la petición comisión de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito Juan Carlos I y otros miembros de la Casa Real, con reproches sobre todo al PSOE a quien ha afeado su empeño en situarse en su "club de guardaespaldas".



Así lo ha manifestado en redes sociales el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, quien ha dicho que el PSOE hace "un flaco favor a los valores de transparencia que deberían ser innegociables para cualquier demócrata".



También ha se ha pronunciado en rueda de prensa el secretario primero de la Mesa de la Cámara Baja y también miembro de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, para quien el rechazo a la comisión de investigación les ha dejado "estupefactos", pues arroja a la ciudadanía que el "apellido Borbón" es "carta blanca" para "delinquir hasta el final de los días".



Sobre todo, al ver en la negativa una "arbitrariedad escandalosa", sin ningún argumento "jurídico", y que "degrada" a la Cámara Baja al "reírse en la cara de la ciudadana". Además, el criterio de PSOE, PP y Vox supone para el dirigente de En Comú Podem tratar a la Casa Real como una "monarquía absoluta" en lugar de parlamentaria.



LAS FINANZAS DEL EMÉRITO: "CRÁTER DE MATERIAL TÓXICO"



De hecho, ha aseverado que las cuentas de Juan Carlos I, al que ha calificado de "delincuente confeso" con "título de rey", son un "cráter" que no deja de emitir "material tóxico y radiactivo" que "corroe todo lo que toca".



Pisarello ha ahondado que el rechazo a investigar las presuntas irregularidades del rey emérito no pasaría en ninguna monarquía parlamentaria análoga de Europa y traslada la sensación de que se trata a la Casa Real como si fuera una "monarquía saudí". Y es que ha recalcado que, con su regularización fiscal, Juan Carlos I se "paga su inmunidad" para pasar las vacaciones en España.



"Esto no va de ser republicano, va de cumplir la ley y no reírse de las instituciones", ha enfatizado para recordar que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que era un caso "perturbador" e inquietante. Por tanto, ha reivindicado que cada negativa a investigar a Juan Carlos I le quita "tiempo de vida a la monarquía" cuando debería rendir cuentas en el Congreso.



ECHENIQUE, MÁS CONCILIADOR CON EL PSOE



Más conciliador con el PSOE se ha mostrado el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, quien ha dicho que respeta la posición de su socio de gobierno de oponerse a la comisión de investigación.



No obstante, ha señalado que la decisión se ha adoptado, a su juicio, sin informe jurídico que respalde la negativa, por lo que van a estudiar si vuelven a registrar la petición de comisión de investigación sobre Juan Carlos I y solicitar que se les aporte el citado documento jurídico para comprobar los argumentos aportados.



Y es que Echenique ha insistido en que la iniciativa tiene que ser tramitada porque versa sobre actividades del rey emérito posteriores a su abdicación, por lo que no es aplicable el principio de inviolabilidad recogido en la Constitución.



Su compañero de bancada y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha criticado que se vuelva a bloquear la investigación de las cuentas del rey emérito.