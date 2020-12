06/12/2018 Casa Real.- Arrimadas ve "decepcionante" el comportamiento de Juan Carlos I pero dice que no afecta a la monarquía parlamentaria. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha admitido este martes que la regularización fiscal que ha hecho Juan Carlos I revela que el rey emérito tuvo un comportamiento "decepcionante", pero ha defendido que esto "no afecta" a la monarquía parlamentaria y que su hijo, Felipe VI, es "un buen jefe de Estado". POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha admitido este martes que la regularización fiscal que ha hecho Juan Carlos I revela que el rey emérito tuvo un comportamiento "decepcionante", pero ha defendido que esto "no afecta" a la monarquía parlamentaria y que su hijo, Felipe VI, es "un buen jefe de Estado".



"Me parece una conducta decepcionante que el que era el jefe del Estado haya regularizado estos impuestos y, por tanto, probablemente no pagara lo que tenía que pagar" en su momento, ha dicho Arrimadas, que al mismo tiempo ve "indiscutible" que Juan Carlos I "aportó muchas cosas a la democracia española".



En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, ha indicado que se puede criticar el comportamiento del rey emérito ante Hacienda y a la vez sostener que el supuesto incumplimiento de sus obligaciones tributarias incumbe "a la persona" y "no afecta al sistema de monarquía parlamentaria" que hay en España, que es "plenamente democrático".



Respecto a si habría que investigar esas conductas, Arrimadas ha dicho que la Justicia ya está en ello. Lo que rechaza es que los partidos políticos que buscan "destruir el proyecto de país y atacar la clave de bóveda que es la monarquía parlamentaria y el jefe del Estado" aprovechen esta cuestión para conseguir sus fines, sobre todo cuando algunos políticos que critican al rey emérito "no son los más indicados para hablar de regularización de impuestos o de no cumplir con las leyes".