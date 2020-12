California pide a la Justicia que Amazon informe sobre su gestión de la covid-19

El fiscal general de California (EEUU), el demócrata Xavier Becerra. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 14 dic (EFE).- El fiscal general de California (EE.UU.), el demócrata Xavier Becerra, informó este lunes que le pidió formalmente a la Justicia estadounidense que obligue a Amazon a facilitarle información acerca de la gestión de la pandemia de la covid-19 en la empresa y de los casos entre sus trabajadores.

La oficina de Becerra lleva desde prácticamente el inicio de la pandemia investigando las prácticas de Amazon en relación a la covid-19, y en agosto emitió un requerimiento formal de información a la compañía, algo a lo que desde esta "no han respondido de forma adecuada", indicó el fiscal general en un comunicado.

Por ello, las autoridades californianas recurren ahora a la Corte Superior del Condado de Sacramento, la capital del estado, para que ordene a la compañía que dirige Jeff Bezos dar una respuesta apropiada al requerimiento de información.

"Pese a que Amazon ha logrado ventas y beneficios de récord durante la pandemia, la empresa no ha querido facilitar al Departamento de Justicia de California la información necesaria para demostrar que se toma en serio la salud y el bienestar de sus trabajadores", apuntó Becerra.

La información que pide la oficina del fiscal general, que es el elegido por el presidente electo, el demócrata Joe Biden, para liderar a partir del próximo año el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), se refiere tanto a las medidas de prevención supuestamente tomadas por parte de Amazon como a las cifras de infectados y muertos entre sus empleados y a los protocolos a seguir cuando se detecta un caso de covid-19.

Amazon ha visto un incremento sin precedentes de su negocio desde que se desató la pandemia de coronavirus y de que Gobiernos de todo el mundo decretaran órdenes de confinamiento y distanciamiento social, lo que obligó a cerrar tiendas físicas y eliminó gran parte de la competencia de la plataforma digital.

En paralelo, la compañía ha recibido duras críticas durante los últimos meses por parte de activistas y políticos, que la acusan de no haber tomado suficientes medidas de protección para sus trabajadores y de no ser transparente cuando alguno de estos se infecta de coronavirus en el desempeño de sus funciones.