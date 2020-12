Cabello dice que la ANC cumplió con su tarea de dejar paz en Venezuela

El político chavista Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 15 dic (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes, en su último balance de gestión, que la institución, integrada sólo por oficialistas y que será disuelta en los próximos días, cumplió con la "tarea encomendada" de dejar el país en paz.

La ANC "cierra su ciclo de acción por la patria, cumpliendo la tarea encomendada, entregamos un país en paz", dijo Cabello, sin mencionar que la institución termina sus funciones sin lograr el cometido de redactar una nueva Constitución.

El presidente de la ANC señaló que continuarán trabajando hasta el viernes, cuando planean celebrar una última sesión.

Hasta la fecha de cierre, explicó, un equipo jurídico revisará el trabajo hecho por este órgano, que no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional, entre el que mencionó 14 leyes constitucionales, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 "actos de otra naturaleza".

"Hay un equipo jurídico que estamos revisando todas las leyes a ver cómo modificamos los decretos constituyentes, las leyes constituyentes (...) para dejar todo finiquitado, no dejar ningún cabo suelto", sostuvo.

Cabello insistió en que el principal aporte de la ANC es haber traído paz a la nación sudamericana, pues cuando fue instaurada, en agosto de 2017, se acabaron las protestas antigubernamentales que llevaban meses sacudiendo al país y que se saldaron con más de 120 fallecidos.

Ahora, señaló el oficialista, la labor legislativa será comandada por la una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que fue elegida este mes y se instalará en enero de 2021, con el chavismo controlando 256 de los 277 escaños.

La ANC es señalada de fraudulenta, entre otras razones, porque fue constituida sin un referendo consultivo previo, como ocurrió en 1999 cuando se redactó la actual Constitución.

Pese a las críticas de la oposición interna y de numerosos países, la Constituyente ejerció un poder incontestable en Venezuela desde que se instaló.

A lo largo de su mandato, convocó a procesos electorales, se atribuyó tareas exclusivas del Parlamento (controlado por la oposición) y levantó la inmunidad a decenas de diputados del antichavismo.