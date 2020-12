Biden dice que ha llegado la ‘hora de pasar la página’

(Bloomberg) -- El presidente electo Joe Biden trató de disipar cualquier duda sobre la legitimidad de su victoria e instó al pueblo estadounidense a aceptar el resultado, horas después de que el Colegio Electoral sellara su victoria.

En un intento por poner fin a una elección inusualmente larga y contenciosa, Biden instó a la nación a “pasar la página” de lo que describió como “un asalto sin precedentes a nuestra democracia”. Dijo que sería el presidente de todos los estadounidenses, incluso de aquellos que no están de acuerdo con él. Instó a las personas a centrarse en combatir la pandemia de coronavirus y su impacto económico.

La victoria de Colegio Electoral de Biden frente al presidente Donald Trump se completó después de que los electores de cada estado votaran el lunes. El paso final restante es el recuento de esos votos por el Congreso el 6 de enero. Trump y sus aliados aún protestan por el resultado, pero con más de 50 demandas posteriores a las elecciones rechazadas, incluso por la Corte Suprema de EE.UU., no tienen un camino viable para una anulación. Biden mencionó sus 306 votos en el Colegio Electoral, el mismo número que Trump obtuvo en 2016.

“Según sus propios estándares, estos números representaron una clara victoria en ese entonces y respetuosamente sugiero que lo hagan ahora”, dijo en un discurso en Wilmington, Delaware.

Biden criticó a Trump y sus aliados por difundir afirmaciones sin fundamento de que el fraude electoral convirtió al presidente electo en un vencedor ilegítimo y por agitar indignación partidista que ha provocado violencia en las calles y resultado en amenazas de violencia contra funcionarios y trabajadores electorales.

Describió metódicamente las medidas legales que Trump y sus aliados han presentado y dijo que eran intentos de “entregar la presidencia a un candidato que perdió el Colegio Electoral, perdió el voto popular y perdió todos y cada uno de los estados cuyos votos intentaban revertir. Es una posición tan extrema que nunca la hemos visto antes. Una posición que se negaba a respetar la voluntad del pueblo, se negaba a respetar el Estado de derecho y se negaba a honrar nuestra Constitución”.

Biden luego recordó a la audiencia la fortaleza de la democracia estadounidense.

Instó a los ciudadanos a mirar hacia el “trabajo urgente” de “controlar la pandemia mediante la vacunación del país contra este virus” y “la entrega de la ayuda económica inmediata que tantos estadounidenses que están sufriendo hoy necesitan, y luego reconstruir nuestra economía mejor que nunca”.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, Trump ha mantenido un ritmo constante de afirmaciones sin fundamento de que fue el ganador legítimo de los comicios, y que Biden solo se impuso debido al fraude y la “manipulación” generalizada. Los tribunales han desestimado numerosas demandas presentadas contra esas afirmaciones.

Biden obtuvo 7 millones de votos más que Trump y logró cambiar el voto en cinco estados, entre ellos Georgia, que en el pasado fue considerado un bastión republicano. Georgia también es donde ambos escaños del Senado de EE.UU. se enfrentan a una segunda vuelta electoral prevista para el 5 de enero, cuyo resultado determinará el control de la Cámara.

Nota Original:Biden Says ‘Time to Turn the Page’ After Electoral College Win

©2020 Bloomberg L.P.