Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, cumple hoy cinco años

MADRID, 15 (CHANCE)



Hoy, 15 de diciembre, Kiko Rivera e Irene Rosales están de celebración. Su hija mayor, Ana, cumple 5 años en los que no les ha dado más que alegrías, convertida en una niña simpática y curiosa que, pese a su corta edad y como ya han confesado los orgullosos papás en más de una ocasión, ha heredado el arte de su abuela, Isabel Pantoja.



La pequeña, que se llama así en honor a su bisabuela, Ana Martín - convertida en una de las involuntarias protagonistas de la actualidad rosa después de que su hermana Magdalena haya denunciado en los platós que Agustín e Isabel Pantoja no le dejan verla - llegó al mundo en un momento complicado para la familia. Con la tonadillera en prisión y con su padre, Kiko Rivera, sumergido en un mundo de adicciones del que, afortunadamente, consiguió salir. Su nacimiento fue una de las grandes alegrías para la mediática familia cuando peor lo estaba pasando y, desde entonces, no ha hecho más que sonreír.



Muy parecida físicamente a Kiko, Ana es una niña pizpireta y graciosa a la que le encanta que sus papás le presten atención y es de lo más habitual verla bailando y cantando con su hermana Carlota en vídeos compartidos tanto por el Dj como por Irene en sus redes sociales.



A las 00.30 de la noche - hora a la que nació la pequeña - Kiko ha querido dedicarle una emotiva felicitación a través de su cuenta de Instagram: "Hoy justo a esta hora hace 5 años naciste tu mi Querída Ana,mi bella hija. En épocas complicadas tú me diste la fuerza para afrontar los problemas de entonces por eso y por miles de cosas más eres especial para mi. Te quiero a rabiar mi vida hoy lo vamos a pasar en grande! Feliz cumpleaños mi amor Mamá @irenerova24 ,tú hermano Francisco,tú hermana carlota y papá te amamos"



El año pasado, para celebrar el 4º cumpleaños de Ana, Kiko e Irene montaron una fiesta por todo lo alto ambientada en Frozen - película favorita de la pequeña - a la que no faltaron ni su abuela, Isabel Pantoja, ni su primo Albertito, hijo de Isa P. y Alberto Isla. En esta ocasión, las cosas serán muy diferentes, ya que la tonadillera lleva sin hablarse con su hijo más de dos meses y su nuera confesaba este fin de semana que no sabían nada de ella y ni siquiera se había puesto en contacto para preguntar por sus nietas. ¿Levantará hoy el teléfono la cantante para felicitar a su querida Ana?