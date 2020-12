AMP.- Varios.- 'Cristiano x Golovkin' abre la serie documental de DAZN Originals 'Parallel Worlds'

14/12/2020 DAZN Originals 'Parallel Worlds' 'Cristiano x Golovkin' DEPORTES DAZN



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La plataforma DAZN, el servicio global de 'streaming' deportivo en directo y bajo demanda, estrena este martes 15 de diciembre su nueva serie de DAZN Originals 'Parallel Worlds', una serie documental que conecta a deportistas de diferentes disciplinas para descubrir qué tienen en común y que arrancará con el capítulo 'Cristiano x Golovkin'.



Así, esta primera entrega presenta una charla llena de emoción entre el futbolista portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo y el boxeador kazajo Gennady Golovkin, en la que ambos repasan sus carreras profesionales. Además, los deportistas comparten algunas claves sobre sus entrenamientos y la preparación que llevan a cabo.



Durante su encuentro, el boxeador kazajo y la estrella portuguesa se atreven con una breve sesión de entrenamiento de boxeo, en la que comparten las principales tácticas deportivas en un ring, que también son importantes en el campo de fútbol. Además de estas similitudes, los deportistas sienten una conexión en cuanto a su trayectoria personal. "Las circunstancias en las que creces curten tu carácter, tu personalidad. Venimos de familias humildes, así que tienes que luchar por tu vida", comenta Cristiano Ronaldo durante la extensa conversación con Golovkin.



Los usuarios de DAZN ya pueden disfrutar de esta primera entrega en la plataforma. Este nuevo título original de DAZN ha sido producido por Grant Best con Toby Burnett como Director Ejecutivo, en asociación con Stink Films.



'Parallel Worlds' se suma al amplio catálogo de DAZN Originals que ya se pueden disfrutar en la plataforma. De la mano de algunos de los más grandes deportistas, la plataforma repasa en títulos como '40 Days', 'Incondicional' o 'The Making Of' las historias y los secretos de cada disciplina, ofreciendo a los usuarios una forma única de disfrutar del deporte y de sus ídolos.



Además, Gennady Golovkin se medirá el próximo viernes a Kamil Szeremeta, en el combate destacado de una velada que tendrá lugar en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Florida, Estados Unidos y que se podrá seguir en España a través de DAZN (23:00 horas).