AMP.-Coronavirus.-Jordania confirma un acuerdo para la compra de la vacuna de Pfizer y espera vacunar en febrero de 2021

Omán autoriza la importación de la vacuna de Pfizer y BioNTech para uso de emergencia



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Jordania ha confirmado la firma de un acuerdo para la compra de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus y ha agregado que espera que la campaña de vacunación arranque en febrero de 2021, si bien no descarta que tenga lugar incluso antes.



El ministro de Sanidad jordano, Nazir Obeidat, ha indicado que el lote que recibirá Amán permitirá inocular la vacuna al cinco por ciento de la población, al tiempo que ha destacado que las vacuna es "segura", según ha informado la agencia estatal jordana de noticias, Petra.



Asimismo, ha desvelado que otras compañías farmacéuticas han sido contactadas para intentar lograr dosis adicionales, antes de agregar que ninguna será usada en campañas de vacunación sin haber recibido previamente la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Jordania.



Obeidat ha desvelado que se ha trazado un plan para la distribución de la vacuna en el que tendrán prioridad las personas mayores de 60 años, los trabajadores sanitarios que se encuentran en primera línea frente a la pandemia, las personas con enfermedades crónicas, los miembros de las fuerzas de seguridad y los integrantes de organismos oficiales.



Asimismo, ha manifestado que las autoridades crearán una plataforma a través de Internet para que el personal médico y los mayores de 60 años se registren de cara a recibir la vacuna. Asimismo, ha confirmado un descenso en el número de casos y de ingresados en estado crítico durante los últimos días.



Sin embargo, ha reconocido que "la situación epidemiológica actual es delicada" y que "el virus aún existe". "El número de casos no es pequeño", ha destacado, por lo que ha pedido a la población que use mascarilla y respete las restricciones impuestas en el país.



Jordania ha confirmado hasta la fecha 262.477 casos de coronavirus y 3.407 fallecidos, incluidos 2.863 contagios y 42 víctimas mortales durante las 24 horas previas al lunes, según el balance publicado dicha jornada por el Ministerio de Sanidad.



Por su parte, el Gobierno de Omán ha autorizado durante la jornada la importación de la vacuna de Pfizer y BioNTech para uso de emergencia, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad omaní a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.



Las autoridades de Omán, un país que cuenta con cerca de cinco millones de habitantes, han confirmado hasta la fecha 126.719 casos de coronavirus, con 1.475 fallecidos, según el último balance publicado este mismo martes por el Ministerio de Sanidad.



Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 115 personas hospitalizadas, incluidas 54 en unidades de cuidados intensivos, y ha cifrado en 118.505 el total de personas que se han recuperado de la COVID-19.



PROCESO DE REGISTRO EN ARABIA SAUDÍ



En otro orden de cosas, el Ministerio de Sanidad de Arabia Saudí ha anunciado durante la jornada el inicio del registro de personas que quieran recibir la vacuna contra el coronavirus a través de la aplicación de telefonía móvil Sehhaty (Mi salud).



Así, ha recordado que la vacuna será inoculada de forma gratuita a todos los ciudadanos saudíes y extranjeros residentes en el país y ha garantizado la seguridad y eficacia de la vacuna, según ha informado la agencia estatal saudí de noticias, SPA.



La campaña de vacunación será llevada a cabo en tres fases, la primera de las cuales cubrirá a aquellas personas de más de 65 años, trabajadores sanitarios y otros empleados en puestos que les pongan en un mayor riesgo, así como a aquellas personas con un índice de masa corporal superior a 40 o con inmunodeficiencias.



El portavoz del Ministerio de Sanidad saudí, Mohamed al Abdelali, afirmó el lunes que Riad tiene "un control notable" de la situación epidemiológica del coronavirus, tras registrar menos de 150 nuevos casos diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo.



Las autoridades del país asiático han confirmado hasta la fecha 360.155 casos de coronavirus, con 6.069 fallecidos. En estos momentos hay 3.093 casos activos, incluidos 476 en estado crítico, mientras que 350.993 se han recuperado de la COVID-19.