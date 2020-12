5-0. Leicy Santos y Deyna Castellanos zanjan el pase del Atlético a octavos

Santos (c), del Atletico de Madrid Femenino, celebra con sus compañeros tras marcar un gol durante el partido de vuelta de dieciseisavos de Liga de Campeones Femenina entre el Atletico de Madrid Femenino y el Servette FCCF en el centro deportivo Wanda en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 15 dic (EFE).- El Atlético de Madrid confirmó el trámite ante el Servette suizo y selló con facilidad el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones con un triunfo por 5-0 encauzado por la colombiana Leicy Santos y la venezolana Deyna Castellanos.

Los goles de las americanas en la primera mitad acabaron con cualquier esbozo de intento de milagro del conjunto suizo, que pese a viajar a Alcalá de Henares con un déficit de dos tantos tras el 2-4 de la ida salió con la intención de plantar batalla, pero se quedó en eso, en un intento.

Las pupilas de Dani González, muy firmes, demostraron que no iban a permitir alegría alguna a su rival, y no tardaron en comenzar a crear peligro por medio de la brasileña Ludmila da Silva y la alemana Turid Knaak, que envió un balón al larguero.

Justo después, a los 14 minutos, un saque de esquina botado por Deyna Castellanos fue rematado sin parar por Leicy Santos. El 1-0 amainó la fogosidad del equipo de Eric Severac, cuyo esfuerzo fue insuficiente ante un Atlético superior, que cerró la eliminatoria justo antes del descanso gracias a un centro desde la derecha medido de Knaak remachado por la venezolana. Fue hasta un escaso premio a la vista del importante número de ocasiones que tuvieron las rojiblancas.

Dani González vio la situación clara. Ante la inminencia del derbi liguero ante el Real Madrid del sábado, incluso se permitió dar descanso a Ludmila da Silva y la dejó en el vestuario en el intermedio. No tardó en hacer lo propio con Silvia Meseguer, Deyna Castellanos y Alia Guagni, que se retiraron cerca de la hora de partido.

Mientras, el Servette, con todo perdido, decidió echar mano de orgullo para despedirse de su estreno en Champions con mejor sabor de boca y, ante una cierta falta de concentración atrás de las rojiblancas, incluso mandó un balón al palo de la meta de la francesa Pauline Peyraud-Magnin.

Pero otro córner, botado por Leicy Santos, permitió a la defensa francesa Aissatou Tounkara marcar de cabeza el tercer tanto atlético, y dedicarlo a su madre, recientemente fallecida.

Leicy Santos siguió siendo el faro del juego equipo madrileño. Con su dinámica, control y manejo, guió a sus compañeras a un final plácido, adornado con nuevos goles de la inglesa Toni Duggan y Amanda Sampedro, que refuerzan la confianza para llegar otra vez lejos en el torneo continental (la pasada edición cayó en cuartos ante el Barcelona) y encarar con más optimismo el derbi tras inesperado tropiezo contra el Madrid CFF.

- Ficha técnica:

5 - Atlético de Madrid: Peyraud-Magnin, Laia Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Guagni (Bernabé, m.59), Knaak (Elena Martínez, m.74), Meseguer (Moore, m.59), Leicy Santos, Amaia Sampedro, Deyna Castellanos (Duggan, m.59) y Ludmila da Silva (Laurent, m.46).

0 - Servette: Thalmann, Soulard (Di Pasquale, m.83), Abbe, Hurni, Spalti (Tufo, m.46), Lagonia, Maendly, Paula Serrano (Gillioz, m.74), Arfaoui (Fleury, m.67), Sarrasin y Marta Peiró (Dumauthioz, m.83).

Goles: 1-0, M.14: Leicy Santos. 2-0, M.45: Deyna Castellanos. 3-0, M.62: Tounkara. 4-0, M.72: Duggan. 5-0, M.93: Amanda Sampedro.

Árbitra: Frida Nielsen (DEN). Amonestó a Spalti (m.12), Sarrasin (m.16), Laurent (m.47), Tufo (m.58)

Incidencias: Partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones femenina disputado en el centro deportivo Wanda de Alcalá de Henares a puerta cerrada.