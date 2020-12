Venezuela llega a los 954 muertos por la covid-19

Además, detalló que, en las últimas 24 horas las autoridades venezolanas han localizado 584 nuevos casos de transmisión comunitaria.EFE/Carlos Ortega/Archivo

Caracas, 13 dic (EFE).- Cinco personas han fallecido en Venezuela en las últimas 24 horas por la covid-19, con lo que ya son 954 los muertos por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus desde el comienzo de la pandemia, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Entre los muertos había dos personas del estado Yaracuy, dos del estado Táchira y uno de Mérida, según explicó Rodríguez durante una reunión televisada con el presidente Nicolás Maduro.

Además, detalló que, en las últimas 24 horas las autoridades venezolanas han localizado 584 nuevos casos de transmisión comunitaria.

El estado andino de Mérida es la región con más casos nuevos (140) que, según comentó Rodríguez, creen que pueden estar relacionados "con casos importados desde Colombia".

En segundo lugar se situó Caracas, donde Rodríguez afirmó que en los últimos días ha habido una "actividad comercial desbordada" y no ha habido "respeto ni cumplimiento de los protocolos de bioseguridad".

Por detrás se situó el estado noroccidental del Zulia (fronterizo con Colombia), con 74 nuevos casos y el céntrico Lara (69), añadió la vicepresidenta, que no desgranó los casos en el resto de los estados ni mencionó casos "importados".

Finalmente, hizo hincapié en que Venezuela tiene "una buena tasa de recuperación" de la covid-19, ubicada en el 95 % del total.

"Nuestro objetivo es que la tasa de recuperación supere a los casos diarios y por eso estamos siendo muy rigurosos en el cumplimiento de los esquemas de tratamiento", apostilló.

Por su parte, Maduro observó que los casos diarios han ido creciendo en las últimas semanas y afirmó que "de seguir con esta tendencia se esperaría un incremento de casos activos para las próximas semanas".

"Consideramos necesario reforzar las medidas de protección individual y colectiva", aseguró el mandatario.

Ante esta situación, comentó que está considerando "14 días (de cuarentena) radical en enero", aunque dijo que todavía no tiene claro desde qué fecha.

Maduro señaló que se han detectado numerosos casos de viajeros internacionales, puesto que había autorizado vuelos a Panamá, Turquía, Bolivia, República Dominicana, México, Irán y Rusia.

Tras su declaración, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) emitió un comunicado en el que mantiene la autorización para vuelos internacionales solamente a Turquía, Bolivia, y México.

Sin embargo, la aerolínea panameña Copa había anunciado este sábado que el INAC había cancelado la conexión de la aerolínea con ese país a partir de este domingo, por lo que dejó de operar la ruta Panamá-Caracas por un tiempo indefinido.

Este mismo domingo, Panamá canceló el acceso de aerolíneas venezolanas a su territorio hasta que Venezuela restablezca un trato "igualitario y justo" a las líneas panameñas, a las que ha limitado durante meses el número de vuelos, que suspendió finalmente el sábado de manera "unilateral y sin justificación".