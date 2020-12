Venezuela.- Aumentan a 14 los migrantes venezolanos muertos cuando intentaban llegar a Trinidad y Tobago

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Al menos 14 personas han muerto tras el naufragio de una embarcación en la que un grupo de migrantes venezolanos pretendía alcanzar Trinidad y Tobago, según un nuevo balance del Ministerio del Interior de Venezuela, que ha confirmado el hallazgo de tres cuerpos más en la costa.



El naufragio se produjo frente al estado de Sucre. Una patrullera de la Guarida Costera venezolana localizó los primeros once cadáveres, a una siete millas de la ciudad de Güiria, y el domingo aparecieron tres cuerpos más --dos hombres y una mujer-- en una playa de la zona.



Los cadáveres han sido trasladados al Hospital Central de Cumaná para su identificación, según el Ministerio, que también ha aclarado en su nota que "no se tiene hasta la hora conocimiento de que algún ciudadano manifieste la desaparición de un familiar".



"Todos los cuerpos de seguridad se encuentran en la tarea investigativa sobre estos acontecimientos, por lo que no descartamos que haya vinculación con las bandas delictuales de la zona", ha añadido. El Gobierno ha lamentado que estos hechos, que vincula igualmente al "extremismo venezolano", sean utilizados para descalificar su gestión.



La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha condenado en Twitter "la deplorable y miserable manipulación política del extremismo venezolano y sus medios, que trafican con el dolor humano" y han prometido que "se aplicará la justicia a las mafias que explotan y se aprovechan de humildes compatriotas".



En esta misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, quien ha subrayado "la necesidad de profundizar la lucha contra las mafias de trata de personas que promueven la ilegalidad".



El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha atribuido de forma recurrente este tipo de tragedias a las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, pero para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, solo pueden atribuirse a la "dictadura criminal".



"No dejamos ni dejaremos de luchar precisamente porque no queremos ver más tragedias como esta. Debemos denunciar con fuerza lo ocurrido pero también llamamos al mundo a acompañarnos en proteger a los venezolanos, en proteger la vida y dignidad frente a una dictadura criminal", ha proclamado Guaidó en Twitter.