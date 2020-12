Tesla empuja fuera del S&P a un REIT de US$6.000 millones

(Bloomberg) -- La cotización de Apartment Investment and Management Co. cayó el lunes después de que S&P Dow Jones Indices dijo que eliminará a la compañía de su índice bursátil de referencia para dar paso al fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc.

El fondo de inversión en bienes raíces con sede en Denver, Colorado, que gestiona propiedades de apartamentos, se ha desplomado un 38% este año a medida que la pandemia de covid-19 arrasaba las economías mundiales y provocó la pérdida de decenas de miles de empleos. Apartment Investment, con una capitalización de mercado de US$6.300 millones, llegó a caer un 2,8% en Nueva York, mientras que Tesla subió un 2,5%.

El anuncio corona la tan esperada incorporación del fabricante de automóviles a medida que los inversores de todo el mundo modifican sus carteras antes de los cambios que entrarán en vigor el 21 de diciembre. Si bien las compañías se eliminan y se agregan al índice regularmente, el proceso ha suscitado gran atención debido a la muy esperada entrada de Tesla en el grupo. Los inversores tienen alrededor de US$11 billones en fondos ligados al indicador.

Tesla también se agregará al S&P 100, reemplazando a la firma de petróleo y gas Occidental Petroleum Corp., dijo el proveedor de índices en un comunicado el viernes. Occidental permanecerá en el S&P 500 y otra firma de propiedades, Apartment Income REIT Corp., reemplazará Dunkin ‘Brands Group Inc. en el índice S&P MidCap 400. El mes pasado, Inspire Brands Inc. anunció la adquisición de Dunkin’ Brands por US$11.300 millones.

Nota Original:As S&P 500 Welcomes Tesla, a $6 Billion REIT Gets the Boot (1)

©2020 Bloomberg L.P.