Standard Chartered: 1% de gerentes en el Reino Unido son negros

(Bloomberg) -- Standard Chartered Plc busca cuadriplicar el número de líderes negros de alto rango dentro del banco en un plazo de cinco años, luego que las cifras publicadas mostraran que solo 1,3% de sus gerentes en el Reino Unido son negros.

El banco con sede en Londres señaló que estableció como objetivo el 2025 para aumentar a 5% el porcentaje de líderes negros en el Reino Unido, y que para esa fecha una quinta parte de los cargos directivos en el país sería de origen étnico negro, asiático o minoritario. Cerca de 3% de la población de Inglaterra y Gales es negra y 8% es asiática, según el censo de 2011 del Reino Unido.

El banco señaló que, en su división estadounidense, 4% de los líderes de alto rango son negros o afroamericanos, cifra que prometió duplicar para el 2025, mientras que actualmente 10,4% de los gerentes son hispanos o latinos, porcentaje que planea aumentar a 14%.

“Tener una fuerza laboral cuya nacionalidad y etnia son ampliamente representativas de nuestros mercados y base de clientes significa que podemos comprender y apoyar mejor a nuestros colegas y clientes”, sostuvo el banco.

Standard Chartered obtiene la mayor parte de sus ingresos y ganancias en Asia, Oriente Medio y África. La institución señaló que, en estos mercados, 71% de sus directores ejecutivos locales procedían de una “tradición cultural” africana, asiática o de Oriente Medio.

En octubre, HSBC Holdings Plc reveló que menos de 1% de sus altos ejecutivos en el Reino Unido eran negros después de publicar por primera vez cifras sobre la composición étnica de su personal. Lloyds Banking Group Plc informó en julio que 1,5% de su personal y 0,6% de su alta dirección eran negros. NatWest Group Plc ha dicho que su objetivo es aumentar la proporción de personal afroamericano en puestos de alta dirección en el Reino Unido de 1% a 3% para 2025.

Nota Original:Standard Chartered Says Just 1% of U.K.-Based Managers Are Black

