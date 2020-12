Rusia y el culturismo encabezan los ránkings de dopaje, España en el puesto 13

EFE/EPA/HEDAYATULLAH AMID /Archivo

Madrid, 14 dic (EFE).- Por países, gana Rusia; por deportes, el culturismo y, entre los olímpicos, el ciclismo: son los líderes de la clasificación de dopaje, según un informe correspondiente al año 2018, el último ejercicio cuyas estadísticas ha dado a conocer la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Los datos de España la sitúan en el decimotercer lugar del mundo por número de violaciones antidopaje con 43, 40 de ellas analíticas y tres no analíticas (saltarse un control, tenencia de sustancias prohibidas o manipulación de muestras): 16 en ciclismo, 3 en atletismo, culturismo y halterofilia, 2 en hockey hielo, kickboxing, paraesquí y triatlón y una en natación, boxeo, piragüismo, esgrima, fútbol, fútbol-5, motociclismo, montañismo/escalada, motonáutica y lucha.

A escala mundial, otros aspectos que constata el informe son que los hombres se dopan más del doble que las mujeres y que los casos crecieron en 2018 respecto a 2017, aunque sin llegar a las cifras de 2015 y 2016, las más altas desde que la Agencia elabora este documento en 2013.

Los diez deportes con mayor porcentaje de violaciones de las reglas antidopaje en 2018 fueron el culturismo, con 261 (21 %); el ciclismo, con 221 (17 %); el atletismo, con 193 (15 %); el powerlifting, con 164 (13 %); la halterofilia, con 157 (12 %); la lucha, con 67 (5 %); el rugby, con 57 (5 %); el boxeo, con 57 (5 %); el fútbol, con 56 (4 %); y la natación, con 39 (3 %).

Por nacionalidades, Rusia (144; 16 %), Italia (132; 15 %), Francia (114; 13 %), India (107; 12 %), Ucrania (78; 9 %), Estados Unidos (73; 8 %), Bélgica (65; 8 %), China (63; 7 %), Brasil (54; 6 %) y Kazajistán (51; 6 %) encabezan la clasificación de países con mayor número de violaciones antidopaje.

De las 263,519 muestras tomadas en 2018 y analizadas por lo laboratorios acreditados por la AMA, 2.771 (1 %) arrojaron un resultado analítico adverso (AAF), es decir que hallaron alguna sustancia prohibida en la sangre u orina de los atletas. En 2017 habían sido 2.749.

Entre estos AAFs, 1,640 (59 %) se confirmaron finalmente como una violación de las reglas antidopaje (ADRV) y fueron sancionados tras los correspondientes procedimientos disciplinarios. Fueron más que los 1,459 de 2017.

El 77 % de esas violaciones (1.269) fueron cometidas por hombres, el 23 % (371) por mujeres. En conjunto, practicaban 92 deportes diferentes y tenían 117 nacionalidades.

Otros 333 casos (12 %) adversos se desestimaron por razones médicas; 381 (14 %) se cerraron por otros motivos; en 101 ocasiones (4 %) el deportista fue exonerado de recibir una sanción; y 316 casos (11 %) estaban aún pendientes de resolución en el momento de redactar el informe.

El 77 % de los 2.771 análisis adversos correspondieron a análisis en competición; el resto, a pruebas por sorpresa.

También se registraron 283 violaciones de la reglas antidopaje de carácter no analítico. De ellas, 246 fueron cometidas por deportistas y 16 por personal de apoyo. Este apartado lo lidera Francia con 39 casos.

El deporte que hizo más análisis en 2018 fue el fútbol (38.593), seguido del atletismo (32,309) y del ciclismo (25.391). los que menos, entre los olímpicos, el golf (452) y la vela (700); entre los no olímpicos reconocidos por el COI, el 'cheersport' (72).