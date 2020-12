Rosanna Zanetti reaparece tras el nacimiento de Bianca y confiesa a quién se parece su segunda hija

20/11/2020 Rosanna Zanetti ha diseñado una nueva colección de joyas para Vidal & Vidal, "Moonlight" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD VIDAL & VIDAL



MADRID, 14 (CHANCE)



Rosanna Zanetti está viviendo uno de sus mejores momentos. Enamoradísima de David Bisbal, la modelo y el cantante se convirtieron en papás por segunda vez el pasado 26 de octubre. Y ahora, apenas dos meses después del nacimiento de Bianca, y más radiante que nunca, la venezolana reaparece presentando su nueva colección de joyas para la firma Vidal & Vidal, "Moonlight".



Compuesta de tres líneas - Crystal, Talismán y Reverse - y con un claro toque místico y energético, la colección más especial diseñada por Rosanna Zanetti, que en sus propias palabras es "como la sensación que nos embarga cuando contemplamos un inmenso cielo en una noche estrellada", sale hoy, 14 de diciembre, a la venta.



La venezonala, tan cercana y amable como desde el día que la conocimos, como la novia de David Bisbal, hace cuatro años y medio, nos ha concedido una entrevista en la que nos desvela cómo está llevando esta segunda maternidad, cómo es y a quién se parece la pequeña Bianca y cuáles es el secreto para estar así de estupenda tan sólo dos meses después de dar a luz.



- CHANCE: ¿Cómo surgió esta nueva colaboración con Vidal Vidal?



- ROSANNA: Desde hace dos años estamos desarrollando de manera fija dos colaboraciones al año en las temporadas de Primavera-Verano y Otoño-Invierno. Empezamos a trabajar en esta colección en Noviembre de 2019 y cuando llegó marzo, con el confinamiento y la incertidumbre, lo teníamos todo en contra, pero gracias al trabajo en equipo y el positivismo que nos caracteriza ¡se logró!. Tener la oportunidad de seguir creando, hacer lo que nos gusta y llevarlo a cabo es un privilegio.



- CH: ¿Cómo definiría esta nueva colección?



- ROSANNA: MOONLIGHT es mi cuarta colección para Vidal & Vidal y se divide en tres líneas: CRYSTAL, TALISMAN y REVERSE. Piezas "atemporales y versátiles"compuestas por piedras naturales talladas a mano, apliques en baño de oro y circonitas engarzadas perfectas para cualquier ocasión.



- CH: ¿Cuál es su pieza preferida y por qué?



- ROSANNA: Es difícil elegir una sola, es una colección muy concisa y cada pieza tiene un detalle especial. Mi top 3 sería: collar medallón Octogonal de la línea CRISTAL, pendiente con amatista de la línea TALISMÁN y pendiente de estrellas de la línea REVERSE.



- CH: Es tu primera aparición después de convertirte en mamá. ¿Cómo estás?



- ROSANNA: Me siento súper bien y feliz que por fin sea el lanzamiento de esta colección que empecé a trabajar meses antes de quedar embarazada. Han sido meses muy extraños y duros para todos, así que poder coincidir con compañeros de trabajo que también son amigos sienta muy bien.



- CH: ¿Cómo está la pequeña Bianca? ¿Es buena? ¿A quién se parece de momento?



- ROSANNA: Bianca está súper bien, es muy buena, (aunque eso no quita las noches sin dormir). Cuando Matteo nació era evidente que se parecía a David pero con Bianca todavía no lo tenemos muy claro. Yo creo que es más Bisbal que Zanetti, pero lo cierto es que cambian tanto que ya veremos.



- CH: ¿Cómo se ha tomado Matteo la llegada de su hermanita a casa?



- ROSANNA: Era la primera vez que Matteo veía e interactuaba con un bebé, así que al principio él no entendía nada, pero ahora literal se la come a besos.



- CH: Estás estupenda. ¿Cuál ha sido tu secreto para esta recuperación milagrosa?



- ROSANNA: ¡Muchas gracias! Pero no tengo ningún mérito ya que ha sido suerte. Cuando nació Matteo no sucedió de la misma manera, tardé mucho más en recuperarme, luego vino la caída del cabello (masiva) que tuve en el postparto... Han sido embarazos, partos y recuperaciones muy diferentes. Pero no es una recuperación milagrosa, la salud no se resume en que se te vaya la tripa rápido, todavía queda mucho por recuperar y estabilizar cómo las hormonas, suelo pélvico...



- CH: ¿Cómo se desenvuelve David con dos bebés en casa?



- ROSANNA: Esta temporada lo único bueno de la pandemia es que ha podido estar mucho más tiempo en casa y aunque los peques tienen edades, rutinas y necesidades muy diferentes, se desenvuelve muy bien con sus tres hijos. Aparte de los momentos juntos en familia pensamos que son muy importantes los momentos exclusivos y únicos con cada uno.



- CH: ¿Qué planes tenéis para esta Navidad? ¿Iréis a Almería o preferís quedaros en Madrid?



- ROSANNA: Nuestra Navidad será en Madrid. Con la situación actual no sabemos si Almería sería una opción, ya que Andalucía ha estado confinada y, por esta razón los padres y hermanos de David no han podido venir para conocer a Bianca. Por suerte la tecnología ayuda en estos casos, podemos compartir el día a día con nuestras familias y así sentirnos cerca.



- CH: ¿Te gustaría tener más hijos o ya te plantas con dos?



- ROSANNA: Siempre me he imaginado con tres, pero Matteo y Bianca están muy pequeños así que ya veremos, por ahora a disfrutar de esta etapa tan bonita.



- CH: ¿Próximos proyectos para el año que viene?



- ROSANNA: En Primavera/verano 2021 será el lanzamiento de la nueva colección, y puedo adelantar que será una explosión de color.