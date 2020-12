Recuperación de Brasil se desacelera en octubre por menor ayuda

(Bloomberg) -- La recuperación económica de Brasil perdió velocidad en octubre luego de que el Gobierno redujera las entregas de dinero efectivo de emergencia a trabajadores informales durante la pandemia antes de terminar por completo el programa en diciembre.

El índice de actividad económica aumentó 0,86%, cerca de la mitad del aumento revisado de 1,68% que se registró el mes anterior y por debajo de la estimación media de 1,05% de los analistas encuestados por Bloomberg. En comparación con el mismo mes hace un año, el índice, que sirve como un referente de mayor frecuencia del producto interno bruto, cayó 2,61%, informó el banco central el lunes.

Los encargados de política monetaria enfrentan opciones más limitadas en los esfuerzos por prolongar la recuperación de la economía más grande de América Latina. El desempleo está en un nivel récord, los casos de coronavirus siguen aumentando y el crecimiento está rezagado en sectores clave como el de servicios. Aun así, el Gobierno se encuentra bajo presión para poner un freno al alza de la deuda pública, mientras que el banco central enfrenta recientes presiones inflacionarias.

Nota Original:Brazil Recovery Slows in October as Cash Handouts Phased Out

