RDCongo.- Tshisekedi defiende su ruptura con Kabila tras "las humillaciones toleradas" para salvar la coalición en RDC

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha defendido este lunes su decisión de romper la coalición que mantenía con las fuerzas que apoyan a su predecesor, Joseph Kabila, esgrimiendo que la situación se había vuelto insostenible para el país pese a las humillaciones y sacrificios que él había realizado.



En un esperado discurso sobre el estado de la nación ante el Parlamento tras el anuncio de la ruptura con Kabila el pasado 6 de diciembre, el mandatario ha sostenido que la situación en la que se encontraba la coalición "amenazaba el funcionamiento normal de las instituciones" del país.



"Desgraciadamente, la realidad de los hechos pese a los esfuerzos que he desplegado, las humillaciones toleradas, los sacrificios consentidos no fue suficiente para hacer funcionar de forma armoniosa esta coalición", ha lamentado Tshisekedi, por eso, "decidí poner fin a esta situación".



El presidente ha recordado que si se decidió a formar coalición con el Frente Común para el Congo (FCC) de Kabila tras las elecciones de 2018 fue pensando en que "juntos íbamos a afrontar los desafíos" del país.



La coalición "tenía como vocación no solo garantizar una alternancia pacífica y evitar a nuestro país conflictos mayores, sino también servir de catalizador para que la acción del Gobierno pudiera atender mejor las expectativas de la población", ha añadido, según informan los medios locales.



Por otra parte, ha sostenido que la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, Jeanine Mabunda, una de las principales aliadas de Kabila, por la propia cámara ha demostrado la "madurez política" del país, al tiempo que ha prometido que próximamente habrá nuevo gobierno en el país.



El 6 de diciembre, al anunciar la ruptura de la coalición gobernante, Tshisekedi anunció que designaría a un "informador" con el encargo de buscar una nueva mayoría en la Asamblea que le apoyara, advirtiendo de que de no ser posible el país iría a las urnas. En su discurso de este lunes, ha indicado que el próximo gobierno "saldrá de la nueva coalición".