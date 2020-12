RDCongo.- Asesinados al menos doce civiles en un ataque ejecutado por presuntos miembros de las ADF en el este de RDC

Un periodista de una emisora local habría sido secuestrado durante el asalto en Nzenga



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Al menos doce civiles fueron asesinados en un ataque perpetrado durante el fin de semana por presuntos miembros de la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en una aldea situada en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades.



El Ejército ha detallado que el ataque fue ejecutado en la aldea de Nzenga, ubicada en el territorio de Beni, y ha agregado que la incursión se vio facilitada por un residente de la localidad, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.



Las autoridades informaron en un primer momento de la muerte de seis civiles, si bien el Ejército ha resaltado que durante sus operaciones ha hallado los cuerpos de seis personas que fueron secuestradas por los atacantes, antes de asegurar que también ha matado a cinco presuntos miembros de las ADF.



Sin embargo, Issac Nyonyi, presidente de la coordinadora de ONG Acción para la Paz en África (APA) en Beni, ha manifestado que el balance de víctimas mortales ascendería a 27, antes de incidir en que "otros cuerpos no han sido retirados del bosque".



Nyonyi ha manifestado además que hay más de una treintena de desaparecidos a raíz del ataque, entre los que figuraría Pius Manzikala, un periodista de Ruwenzori Voice Radio, según ha indicado el director de la emisora, Ricardo Rupande, en declaraciones al portal congoleño de noticias Actualité.



"Pedimos a los que le han secuestrado que le liberen. Es un periodista, siempre ha ayudado a la comunidad. Que le liberen junto al resto de personas a las que han secuestrado", ha reclamado. Asimismo, ha agregado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale que el Ejército "ha confirmado" la muerte de Manzikala, si bien ha incidido en que "su cuerpo sigue desaparecido".



"Nadie le ha visto y el Ejército no lo ha entregado. Según un rescatado con el que hemos contactado, después de que las ADF entraran en la localidad no sólo mataron, sino que secuestraron a ciertas personas, entre ellas nuestro periodista", ha señalado. "Como saquearon tiendas, usaron a los rehenes para transportar el botín. Podría ser que figure entre los que lo transportaron", ha argüido.



La milicia de las ADF, que mantiene supuestos lazos con el grupo yihadista Estado Islámico, actúa en RDC desde la década de los noventa y, a pesar de las reiteradas ofensivas lanzadas contra ella, sigue generando violencia en la zona. Así, está considerado uno de los grupos armados más peligrosos de los que operan en el país africano.