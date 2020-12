Portaltic.-Fallece Eric Engstrom, uno de los pioneros de los videojuegos en Microsoft con DirectX

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Eric Engstrom falleció a los 55 años el pasado 1 de diciembre, siendo uno de los pioneros en el campo de los videojuegos para ordenador como parte del equipo que desarrolló la solución DirecX para Microsoft.



El negocio de los videojuegos de Microsoft alcanzó los 11.600 millones de dólares -datos a cierre de su año que finalizó el pasado 30 de junio-, si bien no siempre ha sido ni el negocio principal de la compañía ni uno con el que atrajera a los desarrolladores.



A mediados de los años 90, la solución se encontró con DirectX, un conjunto de APIs para Windows que da acceso a elementos multimedia y las capacidades gráficas de los equipos, desarrollada por los ingenieros Alex St. John, Craig Eisler y Eric Engstrom. Este último, como ha sabido The Wall Street Journal, falleció el 1 diciembre, a los 55 años.



DirectX permitió a los desarrolladores de la época trabajar en experiencias que DOS, por entonces el sistema operativo que preferían para sus juegos, no les permitía desarrollar, y directamente para Windows, con lo que el negocio de los videojuegos de Microsoft comenzó a crecer y a dirigirse hacia su videoconsola Xbox, que vio la luz en 2001.



Engstrom empezó a trabajar en Microsoft en la década de 1980, donde desarrolló parte de su carrera de forma intermitente. En 2000 creó la empresa Wildseed, con la que ofrecía opciones de personalización para teléfonos móviles. Cuando el negocio comenzó a declinar, fue adquirido por AOL en 2005, para la que trabajó antes de regresar de nuevo a Microsoft.



También, y junto a un amigo de toda la vida, creó Catalytic Software, con la que proporcionaba servicios de desarrollo de software hasta su desaparición en 2010 como consecuencia de la crisis financiera.