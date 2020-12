Portaltic.-Celebrar la Navidad en familia, pero a distancia: cómo la tecnología ayuda a organizar encuentros de forma segura

MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Con la proximidad de las fiestas navideñas, las familias y los grupos de amigos quieren reunirse pero no siempre es posible hacerlo de forma física, y menos durante este tortuoso año 2020. No obstante, la tecnología pone cada vez más fácil que las personas organicen encuentros virtuales.



Las quedadas virtuales, ya sea con amigos o familiares, pueden realizarse en la actualidad de un número muy variado de formas y con distintas plataformas, desde las videollamadas grupales más funcionales hasta los juegos en grupo para entretenerse además de reunirse.



ASISTENTES DIGITALES



Antes de comenzar un encuentro virtual, existen varias herramientas que facilitan la planificación de las videollamadas entre varios participantes y aseguran que a nadie se le olvide la hora de la quedada.



Una herramienta que puede resultar de gran ayuda son los asistentes digitales. Los más utilizados son Siri, en los dispositivos de Apple; Alexa, de Amazon; y el Asistente de Google.



Todos ellos cuentan con funciones que permiten que los usuarios establezcan a través de comandos de voz recordatorios para no olvidar la fecha, hora y plataforma de un encuentro con amigos o familia.



Además, si el usuario cuenta con dispositivos conectados como las pantallas inteligentes Portal de Facebook, los Nest Hub de Google o los Echo Show de Amazon, los asistentes pueden coordinarse para llevar a cabo las videollamadas de forma automática.



VIDEOLLAMADAS: SEGÚN LOS PARTICIPANTES



Entre las plataformas más comunes para realizar videollamadas y tener un encuentro virtual con amigos se encuentran algunas herramientas usadas tanto de forma personal como profesional, como es el caso de Zoom y Google Meet, que resultan especialmente indicadas para grupos grandes.



Las cuentas gratuitas de Zoom cuentan con un número de participantes por llamada de 100 y de 40 minutos de tiempo, respectivamente. En el caso de Google Meet -antes llamado Hangouts Meet- el límite es de 100 personas y de hasta 60 minutos por llamada.



Existen también multitud de plataformas personales para llevar a cabo videollamadas grupales, cada una con distintas funciones. Una de las más tradicionales es Skype, con 50 personas por llamada pero en la que se pueden tener llamadas de hasta 24 horas.



Entre el resto de plataformas, las apps de mensajería también apuestan por funciones que permiten que amigos y familia lleven a cabo videollamadas grupales, como es el caso de Google Duo y de Facebook Messenger o WhatsApp.



En el caso de Google Duo, esta plataforma, disponible desde 'app' móvil y versión web, cuenta con un modo familiar que oculta los botones de silenciar audio y bloquear vídeo de las llamadas normales. También añade efectos y máscaras para que los integrantes puedan transformarse en astronautas o en gatos, por ejemplo.



En el caso de Messenger, la app de mensajería de Facebook, se encuentran disponibles las Salas, con las que se pueden personalizar las llamadas con efectos de Realidad Aumentada, fondos personalizados y vídeos caseros. Las Salas de Messenger pueden además programarse. Existe también la opción de las videollamadas con WhatsApp, si bien se limita a grupos reducidos.



Jitsi y Discord se encuentran entre las plataformas más utilizadas por los usuarios durante la pandemia. La primera de ellas es una solución de código abierto, encriptada y gratuita, y permite comenzar las reuniones sin necesidad de tener una cuenta, tanto desde ordenador como desde móviles.



Discord, por su parte, ha sido tradicionalmente una plataforma destinada a facilitar la comunicación de los 'gamers' pero actualmente se dirige a un público más amplio y se define como un "lugar para hablar", en el que pueden reunirse en una videollamada hasta diez personas.



PARA LAS REUNIONES VIRTUALES MÁS ENTRETENIDAS



Para las personas que quieran celebrar reuniones virtuales más entretenidas que una simple llamada existen varias alternativas para poder conectarse con amigos y familia jugando a videojuegos o incluso viendo películas juntos.



Este último es el caso de Watch Together, una función incorporada el pasado mes de septiembre a Facebook Messenger con la que sus usuarios pueden ver vídeos de forma conjunta durante una videollamada para que sea más sencillo comentarlos en directo y ver las reacciones de sus amigos en tiempo real.



A esta opción se accede tanto desde las videollamadas como desde las salas de Messenger. Desde allí se puede seleccionar un vídeo sugerido o elegir una categoría como 'TV y películas', 'Visto' o 'Subido'. Es posible ver vídeos con hasta ocho personas en una videollamada de Messenger y hasta 50 personas en Salas.



Otra alternativa, que se ha convertido en todo un clásico durante el confinamiento, es House Party, una 'app' para iOS, Android, Mac y PC que permite jugar a varios minijuegos mientras se mantiene una videollamada.



Esta red social avisa cada vez que un amigo se conecta y hace posible unir hasta a ocho personas en juegos como el clásico de cartas UNO, variantes del clásico 'pictionary', juegos de preguntas o incluso hacer competiciones de karaoke -con más de 10.000 canciones-.



A pesar de que es un videojuego lanzado originalmente en 2018, Among us se ha convertido sin duda en una de las sensaciones de los últimos meses y está haciendo que muchos grupos de amigos se estén uniendo en la distancia a través de partidas en línea de hasta ocho participantes.



Este juego es una versión del clásico juego de cartas 'pueblo duerme', en el que mientras merodean por una nave espacial y completan las tareas, un grupo de astronautas tiene que descubrir y expulsar fuera de la nave al impostor, uno o dos jugadores que van asesinando al resto de compañeros.



Aunque el videojuego cuenta con una plataforma de chat de texto propia para poder nominar a los impostores, sus partidas resultan mucho más entretenidas y pueden convertirse en una alternativa divertida para reunirse si los amigos juegan en grupos cerrados (sin jugadores externos) y se comunican por videollamadas o llamadas de voz.