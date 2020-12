Oposición de Venezuela: 6,4M participaron en simbólica votación

Juan Guaido speaks in the Chacao neighborhood on Nov. 12.

(Bloomberg) -- La oposición de Venezuela dice que 6,4 millones de personas votaron en una “consulta popular simbólica” organizada como una forma de protesta contra la Administración del presidente Nicolás Maduro.

Los resultados de la votación no tienen peso legal, pero pretenden mantener vivo un espíritu de resistencia después de que el Gobierno recuperara el control de la Asamblea Nacional en las elecciones del fin de semana pasado.

Las personas votaron en cientos de sitios en todo el país en el transcurso de una semana, así como en línea. Los participantes rechazaron la “usurpación de la presidencia” de Maduro y las elecciones legislativas del fin de semana pasado, que la oposición boicoteó aludiendo a una falta de supervisores creíbles.

Los organizadores dijeron en un comunicado que cerca de 3,2 millones de personas ejercieron su derecho en centros de votación en Venezuela y 845.000 lo hicieron en centros de votación en el extranjero, mientras que 2,4 millones de personas votaron de forma digital.

La consulta, dirigida por el líder saliente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tenía como objetivo unificar a la oposición y mantener la presión internacional contra Maduro, quien desestimó el esfuerzo por no tener validez constitucional.

“Sé que esto no va a cambiar al Gobierno, pero es importante que nos vean en las calles, que sepan que somos una mayoría que quiere recuperar la democracia”, dijo Silvia Salas, jubilada de 59 años, tras votar en una plaza pública del este de Caracas. “Siempre apoyaré todo lo que nos ayude a sacar a Maduro”.

Control de consolidación

Después de ganar las elecciones a la Asamblea Nacional la semana pasada, Maduro y sus aliados tendrán el control de todos los organismos gubernamentales. Guaidó, a quien Estados Unidos y más de 50 países han reconocido durante dos años como el legítimo líder del país, perderá su escaño como titular de la Asamblea en enero.

Las condiciones económicas y sociales del país se han deteriorado bajo el Gobierno de Maduro, quien asumió el poder después de la muerte de Hugo Chávez, en 2013. Más de 5 millones de venezolanos han huido del país, devastado por la hiperinflación, los cortes de electricidad, la escasez de gasolina y el hambre generalizada, lo que se ha visto agravado por las sanciones de EE.UU. Se espera que la economía se contraiga en un tercio en 2020, según la firma de investigación Ecoanalítica, con sede en Caracas.

