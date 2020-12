Medios digitales denuncian agresión policial contra camarógrafo en Nicaragua

En la imagen, el periodista Jaime Arellano (i). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 14 dic (EFE).- Dos medios de comunicación no oficialistas de Nicaragua denunciaron este lunes que agentes de la Policía Nacional penetraron en la casa del camarógrafo Nelson Sequeira, donde lo golpearon y le orientaron que abandonara su trabajo por su seguridad, tras lo cual la madre del hombre sufrió un infarto, del que no sobrevivió.

Los medios digitales La Mesa Redonda y Jaime Arellano en la Nación informaron que los policías invadieron la vivienda de Sequeira la madrugada del domingo para "golpearlo y amenazarlo" por supuestamente trabajar para medios no oficialistas, en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Los mismos medios de comunicación comunicaron esta mañana que la madre de Sequeira, Rosa María Rodríguez, falleció de un infarto al corazón.

Sequeira, quien confirmó que fue agredido y amenazado en su casa por agentes de la Policía, así como el infarto de su mamá, aclaró que la muerte de Rodríguez no estuvo relacionada con el suceso.

Por su parte, el comentarista político Arellano, jefe del camarógrafo, insistió en que la de Sequeira es "otra familia víctima de la dictadura", en referencia al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

"La mamá de mi técnico Nelson Sequeira falleció de un infarto. El día domingo fue golpeado en su casa por la Policía para amenazarlo que no siguiera trabajando conmigo", señaló el comentarista en su cuenta en Twitter.

Las agresiones de la Policía Nacional contra periodistas u otros trabajadores de medios de comunicación no oficialistas ocurren con frecuencia en Nicaragua, según lo ha reportado la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Según la Fundación, en noviembre pasado se registraron al menos 26 violaciones contra la libertad de prensa, casi todas ejecutadas por "fuerzas estatales", y en menor medida por los llamados "paramilitares" del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido denuncias de 39 periodistas, un canal de televisión, dos programas televisivos y dos emisoras de radios de Nicaragua, por violación a la propiedad privada, así como por daños y perjuicios, al sentir que no tienen acceso a la justicia ordinaria, según el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Las agresiones contra periodistas o violaciones a las libertades de prensa y de expresión se han multiplicado desde abril de 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.