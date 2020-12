Los campesinos intensifican las protestas en India contra la reforma agraria

EFE/EPA/STR

Nueva Delhi, 14 dic (EFE).- Tras 19 días de protestas, los campesinos indios intensificaron hoy las movilizaciones con nuevos cortes de carreteras y breves huelgas de hambre para mostrar su rechazo contra tres leyes que liberalizan el sector agrícola.

"Estas leyes no solo afectan negativamente a los agricultores, sino que también pondrán en peligro la seguridad alimentaria de la nación", subrayó en Twitter All India Kisan Sabha (AIKS), una de las principales organizaciones campesinas opuestas a la reforma.

Tras llamar a la intensificación hoy de las movilizaciones para presionar al Gobierno, sobre todo con el corte de las carreteras de acceso a la capital india, AIKS insistió en que a pesar de las diferentes rondas de negociación con el Ejecutivo, "la derogación de estas leyes es la única forma de suspender las protestas".

Las polémicas leyes buscan desregular los precios y la cantidad vendida de ciertos cultivos, y permiten negociar con empresas para comercializar sus productos, en vez de vender su cosecha en mercados mayoristas regulados por el Gobierno como hasta ahora.

El Gobierno ha defendido sin embargo la reforma como necesaria y positiva para los agricultores.

El ministro de Agricultura, Narendra Singh Tomar, aseguró hoy a la prensa que ha recibido el apoyo de varios líderes campesinos para estas leyes, que buscan "cambiar la calidad de vida de los agricultores", y llamó a los manifestantes al diálogo.

"Las intenciones del Gobierno indio son buenas (...) Hemos tratado de explicárselo a los sindicatos de agricultores, de hacérselo entender. Queremos mantener una discusión cláusula por cláusula con ellos. Si expresan sus opiniones sobre nuestras propuestas, podremos avanzar", remarcó el ministro.

Las mayores protestas volvieron a repetirse este lunes en varios de los accesos a Nueva Delhi, donde los campesinos llevan 19 días acampados, viviéndose momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía, que trataba de evitar el corte de las carreteras.

Además, varios líderes campesinos iniciaron hoy una nueva forma de presión: la huelga de hambre, aunque ésta se limitó a ocho horas, sin amenazar aún con llevar hasta el final esta práctica gandhiana si no alcanzan su objetivo de derogar las leyes.