López Obrador dice que la Guadalupe es "celebración más importante" de México

Fotografía cedida por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 14 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que el Día de la Virgen de la Guadalupe, el 12 de diciembre, es la "celebración más importante" de México, y agradeció a los peregrinos por guardarse en casa este año ante la pandemia de covid-19.

"Cuando se hacen llamados a que nos cuidemos, siempre ha habido una respuesta en general. La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, Día de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de la celebración más importante del país", subrayó el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador, de profundas convicciones religiosas y criticado a veces por vulnerar los principios laicos del Estado mexicano, dijo tener la "dicha" de conocer todos los municipios de México y aseguró que "en los caminos más apartados, allá en una piedra, está la imagen de la Virgen".

Por ello concluyó que la Guadalupe es el mayor símbolo de México, seguido del expresidente Benito Juárez (1858-1872), quien está en "segundo lugar".

"¡Fíjense qué país el nuestro! Qué pueblo, que tiene dos afectos: la veneración a al virgen y el respeto a Juárez", enfatizó orgulloso López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante el disparo de contagios del coronavirus SARS-CoV-2, la Basílica de la Guadalupe de Ciudad de México permaneció cerrada el fin de semana y rodeada de cordones policiales, lo que evitó la llegada de la peregrinación católica más grande del mundo, que cada año congrega en el templo a más de 10 millones de personas durante estas fechas.

Para López Obrador, el hecho de que este año no se concentraran peregrinos a su alrededor demuestra que "la gente actúa de manera responsable".

"Hay que tenerle confianza a la gente, es parte del cambio de mentalidad de estar pensando que los mexicanos son menores de edad o que requieren de tutela", expresó el mandatario, quien se opone a imponer medidas coercitivas para frenar los contagios.

López Obrador pidió a la gente que durante los "diez días" que van del 14 al 24 de diciembre no se llenen las calles, y que los ciudadanos salgan solo para lo indispensable y mantengan un recurrente lavado de manos.

No hizo referencia alguna al cubrebocas, que las autoridades piden llevar pero que el presidente no se pone.

Con 1.250.044 contagios y 113.953 muertos confirmados, México se encuentra en un repunte acelerado de hospitalizaciones por la covid-19, especialmente crítico en la capital.