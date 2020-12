Las sanciones de China a Alibaba y Tencent lastran al Hang Seng

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Shanghái (China), 14 dic (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este lunes con pérdidas del 0,44 % ante las multas impuestas por China a los gigantes digitales Alibaba y Tencent, a la sazón dos de los principales valores del parqué.

Aunque las sanciones impuestas por el organismo antimonopolios chino son pequeñas en cuantía -poco más de 76.000 dólares para empresas valoradas en más de 700.000 millones de dólares-, envían una señal de que Pekín está aumentando la supervisión a las grandes tecnológicas en medio de un empeoramiento de las relaciones tras la sorpresiva suspensión a principios de noviembre de la salida a bolsa de Ant Group, que iba a ser la mayor de la historia.

Así pues, el selectivo cedió 116,35 puntos hasta los 26.389,52, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el mercado hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, se contrajo un leve 0,09 %.

Todos los subíndices cayeron: Finanzas (0,01 %), Servicios (0,22 %), Inmobiliaria (0,28 %) y Comercio e Industria (0,87 %).

Los grandes actores digitales del parqué fueron los más afectados, ya que a Alibaba (-2,63 %) y Tencent (-2,89 %) también se unió otro de los grandes conglomerados del sector en China, Meituan (-3,81 %).

El temor de los inversores se propagó a otros sectores con mejor desempeño como el financiero, donde ICBC (-1,26 %) o Bank of China (-1,13 %) estuvieron entre los principales perjudicados, aunque la filial hongkonesa de esta última, BOC Hong Kong, se revalorizó un 2,71 %.

Mejor sesión para el apartado de aseguradoras como AIA (+0,84 %) o Ping An (+0,92 %).

En terreno inmobiliario, las ganancias de China Overseas (+1,94 %) no fueron suficientes para contrarrestar las caídas de títulos como New World Development (-1,86 %).

Entre las firmas más destacadas de la jornada estuvieron tecnológicas como el fabricante de lentes Sunny Optical (+3,8 %) o el de teléfonos inteligentes y otros dispositivos Xiaomi (+5,99 %).

Para las firmas estatales chinas, este lunes tuvo un sabor agridulce, con subidas destacadas como las de la petrolera Cnooc (+3,45 %), afectada recientemente por sanciones estadounidenses, o de la telefónica China Unicom (+0,23 %) mientras perdían valor sus compañeras en sus respectivos sectores, Sinopec (-0,86 %) y China Mobile (-0,23 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 143.310 millones de dólares de Hong Kong (18.487 millones de dólares, 15.217 millones de euros).