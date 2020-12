La economía francesa no recuperará el nivel precrisis hasta mediados de 2022

Moneda de un euro. EFE/Karl-Joseph Hildenbrand/Archivo

París, 14 dic (EFE).- La economía francesa se hundirá este año un 9 % y la recuperación tardará en llegar más de lo que se había anticipado, según el Banco de Francia, que espera que el nivel de actividad anterior al estallido de la crisis del coronavirus no se recuperará hasta mediados de 2022.

En sus proyecciones macroeconómicas publicadas este lunes, el Banco de Francia trabaja con un escenario central para el año próximo en el que "la epidemia no cesará inmediatamente y el despliegue generalizado de las vacunas no será plenamente efectivo más que a finales de 2021".

En esas condiciones, estima que el producto interior bruto (PIB) subirá un 5 % tanto el próximo ejercicio como el siguiente.

Hace tres meses, el Banco de Francia estimaba que el PIB caería un 8,7 % y en 2021 el ascenso sería del 7,4 %, pero la segunda ola epidémica llevó al Gobierno a decretar un nuevo confinamiento en vigor desde finales de octubre que debe finalizar mañana, aunque persistirán muchas medidas restrictivas.

De hecho, en una nota de coyuntura hecha pública también este año considera que como consecuencia de ese confinamiento la economía francesa sufrió un retroceso del 11 % en noviembre y volverá a bajar un 4 % en diciembre.

En conjunto, la actividad disminuirá un 4 % en el cuarto trimestre respecto al anterior.