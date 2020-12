La Corte Suprema emplaza a Brasil a concretar las fechas de vacunación

Vista general de la sesión de la Corte Suprema de Brasil. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 13 dic (EFE).- La Corte Suprema de Brasil determinó este domingo que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro debe informar, en un plazo de 48 horas, las fechas previstas para el inicio y término del plan de vacunación contra el coronavirus a nivel nacional, divulgado la víspera.

El magistrado Ricardo Lewandowski estableció en un oficio que el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, deberá "esclarecer cuál es la previsión de inicio y término de su Plan Nacional de Operacionalización contra la covid-19", entregado a la Corte esta semana en medio de las presiones de diversos sectores por acelerar los procesos referentes a las vacunas.

Este sábado, El Supremo Tribunal Federal (STF) divulgó que recibió el plan del Gobierno brasileño para la inmunización contra la enfermedad, pero el documento no precisa fechas concretas debido a que, según el Ministerio de Salud, la futura vacuna aún debe ser aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

La cartera prevé que el regulador brasileño tardará unos 60 días para certificar cada uno de los antídotos, con lo que, según una nota técnica adjunta al plan, su aplicación a los grupos prioritarios será realizada "en el primer semestre de 2021".

En medio de un politizado debate sobre las vacunas, la cartera se ha visto presionada en las últimas semanas por la falta de una estrategia clara para inmunizar a los 212 millones de habitantes de Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, con más de 181.000 muertos y 6,9 millones de infectados.

La cuestión llegó hasta el Supremo, donde Lewandowski es el instructor en múltiples acciones presentadas por diversos partidos que piden a la Corte obligar al Gobierno brasileño a elaborar y divulgar un plan nacional de vacunación.

En medio del malestar, el Ministerio remitió al STF su plan de acción, que prevé la distribución de 108,3 millones de dosis en 51 millones de personas de grupos prioritarios, lo que supone menos de un cuarto de la población brasileña (212 millones de personas) y cerca de la mitad de lo necesario para frenar el avance del virus.

No obstante, no informa sobre las posibles fechas para ninguna de las cuatro etapas iniciales presentadas.

Asimismo, la divulgación del plan generó polémica después de que un grupo de 36 investigadores, que son citados en el documento, publicara una nota pública en la que afirma que el material no les ha sido presentado previamente y tampoco obtuvo el aval del grupo.

Por su parte, el Ministerio dijo en un comunicado que los profesionales citados en el documento son "invitados especiales" para participar "en debates", pero que no tienen "cualquier poder de decisión".