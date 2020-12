La Católica recibirá al Vélez con la misión de sellar el boleto a semifinales

Juan Martín Lucero (i) de Vélez disputa el balón con Germán Lanaro (d) de U. Católica durante el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Club Atlético Vélez Sarsfield de Argentina y la Universidad Católica de Chile, en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- La Universidad Católica chilena saldrá este martes a sellar en casa el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana cuando se mida al Vélez Sarsfield argentino, al que venció por 1-2 en la ida de los cuartos de final.

El entrenador del conjunto universitario, el argentino Ariel Holan, tendrá sin embargo una importante ausencia en la formación titular ya que el goleador del equipo, Fernando Zampedri, dio positivo por covid-19 y no hará parte del encuentro.

"Hoy la tristeza es muy grande por todos los desafíos que se vienen por delante y de los cuales no voy a poder ser parte", publicó el ariete en sus redes sociales.

"Confío plenamente en mis compañeros y en todos los que forman parte de la Católica para seguir con la fuerza que venimos partido tras partido", agregó.

La baja de Zampedri, que ha marcado en 21 oportunidades de 32 encuentros jugados con la Universidad Católica y ha robustecido la capacidad ofensiva del equipo anotando en partidos clave, será una pérdida significativa para el plantel chileno, que espera por primera vez instalarse en la semifinales de la competición.

De los 12 goles que los 'cruzados' han marcado en certámenes internacionales en esta temporada, el 'Toro' ha concretado 7, lo que equivales a casi un 60 % del total.

Además, Zampedri ha anotado goles a todos los equipos que ha enfrentado en copas internacionales en este período.

En tanto, el conjunto argentino llega al enfrentamiento con varias incógnitas que aún maneja su entrenador, Mauricio Pellegrino.

Una de ellas es la incorporación de una de las principales promesas de su plantel, Thiago Almada, centrocampista ofensivo de 19 años.

Observado de cerca por el Manchester United, el talentoso Almada se mantiene con prácticas al margen de sus compañeros, pues en el partido de ida contra Católica fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo por una molestia muscular en el isquiotibial.

Según la prensa argentina, Pellegrino definirá este lunes si Almada estará o no en la nómina que viaja a la capital chilena.

Es la sexta vez que Vélez y Católica se enfrentan en competiciones Conmebol y el historial lo lideran los universitarios, con dos triunfos, dos empates y una derrota. Sus dos victorias fueron a domiciilio.

- Alineaciones probables:

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Diego Valencia y Edson Puch.

Entrenador: Ariel Holan.

Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Ricardo Centurión, Pablo Galdames, Federico Mancuello, Lucas Janson; Juan Martín Lucero y Cristián Tarragona.

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: el uruguayo Leodán González, asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Carlos Barreiro. El brasileño Andrés Cunha estará al frente del VAR.

Estadio: Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.

Hora: 21:30 (00:30 GMT del miércoles).