Jaime Martínez Bordiu desvela cómo fue la entrega de las llaves del Pazo de Meirás al Estado

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El pasado jueves los herederos de Francisco Franco salían del Pazo de Meirás por última vez y, tras una lucha sin cuartel para defender como suya legítimamente la residencia de veraneo del dictador, la familia Franco-Martínez Bordiu se vieron obligados a entregar las llaves de su propiedad más emblemática al Estado.



El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, ha tachado de "inadmisible" la salida de la familia del Pazo, que ha tildado de "circo mediático", ya que la sentencia que les obliga a devolver la propiedad al Estado todavía no es firme. El letrado, que sostiene que si la justicia da finalmente la razón a los Franco, los españoles tendremos que pagar una indemnización a la familia por los gastos ocasionados por tener que llevarse sus objetos personales de la propiedad.



Y ahora, Jaime Martínez Bordiu confiesa cómo vivieron él y sus hermanos la entrega de las llaves del Pazo. Muy serio, admite que, "como podréis suponer, muy desagradable", pero prefiere "no contestar" a si se ha hecho justicia histórica como ha declarado la abogada del Estado.



Pese a que Jaime confiesa que la familia está "muy molesta con Patrimonio y "con toda la situación", evita entrar en detalles y remite al burofax enviado por su abogado requiriendo datos a Patrimonio para basar su acusación de expolio, algo que daña el honor de los Franco y que no están dispuestos a consentir.