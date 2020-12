Irene Rosales, muy clara con la posibilidad de que Asraf pase la Navidad en Cantora con Isabel Pantoja

23/02/2020 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



La relación de Isa Pantoja y Asraf Beno está dando mucho que hablar. Y es que su participación en "La casa fuerte" ha desvelado cómo es su noviazgo y ha puesto en evidencia una faceta del marroquí que todavía no conocíamos. Controlador, celoso y según aseguran algunos, machista, el modelo se está "desnudando" - en sentido metafórico - en el reality y, sin dudarlo, ha criticado abiertamente a Isabel Pantoja y ha tachado a la familia de su prometida de ser "una mierda de familia".



Si poder olvidar los desplantes que la tonadillera ha tenido con él, y lo que ha sufrido por los desprecios de los Pantoja, Asraf - que se está ganando fama de rencoroso - ha asegurado que no tiene ningún interés en pertenecer a esa familia y, en el conflicto entre Isabel y su hijo Kiko, el marroquí se ha posicionado claramente al lado de su "cuñado", mostrándose muy duro con la madre de Isa públicamente.



Sin embargo, Chabelita, quizás acostumbrada a los enfados y reconciliaciones con su familia, cree que las críticas y confesiones de Asraf en las últimas semanas no serán tenidas en cuenta por Isabel Pantoja, y ya planea pasar la Navidad en Cantora con su todavía prometido y su hijo Alberto. Unas intenciones cuanto meno optimistas, sabiendo cómo "se las gasta" la tonadillera cuando alguien le traiciona...



Irene Rosales se ha pronunciado en "Viva la vida" sobre este tema y, muy clara, y a pesar de que "no le conozco bien porque solo he tenid tres encuentros con Asraf" ha confesado qué le parece que su cuñada planee ir estas fiestas a Cantora con su novio para ver a Isabel Pantoja. "Sería de tenerlos bien puestos presentarse en Cantora el 24 después de decir lo que ha dicho de la familia de Isa", cree la mujer de Kiko Rivera, poniendo claramente en duda el hecho de que el modelo aparezca por la finca familiar después de sus feroces críticas a la tonadillera.



Quienes seguro que no pisan la casa de Isabel Pantoja esta Navidad son Irene y Kiko, puesto que, como la colaboradora ha confesado, no saben nada de la tonadillera, que en estos meses de enfrentamiento - y a pesar de que su hijo ha reclamado públicamente una llamada - se ha mantenido en el más absoluto de los silencios.