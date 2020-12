Irán.- Condenado a nueve años de cárcel un académico británico-iraní por "colaborar con un Gobierno hostil"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Irán ha condenado a nueve años de cárcel al académico británico-iraní Kamil Ahmadi, dedicado al estudio de la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles, por cargos de "colaborar con un Gobierno hostil".



Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim, Ahmadi fue acusado de obtener bienes de forma "ilícita" tras cooperar con proyectos liderados por "instituciones subversivas" con el objetivo de "introducir cambios socioculturales en el país".



Asimismo, ha agregado que el hombre "cooperó con embajadas europeas" para "aplicar el proyecto de elevar la edad del matrimonio y promover y apoyar la homosexualidad", antes de señalar que es sospechoso de viajar a Israel como corresponsal de la cadena británica BBC y de enviar "informes falsos" al relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Irán.



El abogado de Ahmadi, Amir Raesian, ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que su defendido "ha sido sentenciado a ocho años de cárcel" por una rama del Tribunal Revolucionario por "colaborar con un Gobierno hostil", antes de agregar que la decisión "será apelada".



El propio Ahmadi ha dicho a través de Facebook que la condena llega "tras un proceso legal lleno de fallos" y ha denunciado que "el foco legal de la acusación" ha estado en su investigación "sobre las más dañinas tradiciones sobre niños en minorías en desventaja en Irán".



"La intención principal de los que me acusan ha sido vincular mi investigación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y detener mis actividades con la comunidad objetivo de mi investigación", ha resaltado el académico.



Ahmadi, que pertenece a la minoría kurda iraní, nació en el noroeste del país y se trasladó a Reino Unido cuando tenía cerca de 20 años para estudiar en la London School of Economics. Irán no reconoce la doble nacionalidad y le considera ciudadano únicamente iraní.



El académico publicó un estudio en 2015 en el que sugirió que decenas de miles de mujeres iraníes había sufrido mutilación genital, pese a que hasta ese momento se consideraba que Irán no estaba afectado por esta práctica, tal y como ha recogido la BBC. Ahmadi fue detenido en agosto de 2019, según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán, y pasó más de tres meses en aislamiento hasta que fue liberado bajo fianza.



La sentencia contra Ahmadi ha llegado después de que un tribunal del país sentenciara a penas de ocho y siete años de cárcel a dos activistas por los derechos de las mujeres por "colaborar con Estados Unidos" en su intento de levantar unos talleres para educar a sus alumnas sobre sus derechos matrimoniales.



Hoda Amid y Najmeh Vahedi fueron arrestadas en 2018 en sus domicilios por el Cuerpo de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y llevadas a la prisión de Evin. Las dos permanecieron durante dos meses en un pabellón de la cárcel hasta que fueron puestas en libertad bajo fianza.



Asimismo, estas condenas se han dado a conocer después de que periodista iraní Ruholá Zam fuera ahorcado durante la mañana del sábado por cargos de "corrupción en la tierra" tras alentar las protestas contra el Gobierno de 2017 y 2018, según confirmó la Fiscalía Pública y Revolucionaria de Teherán.



La ejecución de Zam, fundador del medio digital 'Amadnews' --fue usado como fuente de información por muchos de los iraníes que participaron en las protestas contra el Gobierno por la mala situación económica del país en 2017 y 2018--, ha sido condenada por parte de la comunidad internacional.