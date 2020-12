Inacción de la Fed podría impulsar rendimientos por encima de 1%

(Bloomberg) -- Los bajistas del mercado del Tesoro pueden encontrar una dosis de reivindicación esta semana, dado que la Reserva Federal puede decepcionar a algunos operadores al no ajustar su programa de compra de bonos, lo que finalmente podría catapultar los rendimientos a 10 años por encima del 1%, aunque solo sea brevemente.

Esa marca psicológica ha sido esquiva desde marzo: varios intentos de romperla se estancaron rápidamente, mientras los inversionistas que anticipaban que la Fed eventualmente inclinaría sus compras de deuda a vencimientos más largos para apoyar a la economía utilizaron las caídas en los precios del Tesoro como oportunidades para comprar.

El próximo gran momento para el mercado de bonos más grande del mundo se avecina en la decisión de política del miércoles del banco central, y todos los ojos están puestos en si modifica el programa de bonos o mantiene el status quo. La mayoría de los economistas ven a los funcionarios renunciar a un cambio ahora. Pero con la furiosa pandemia que plantea el riesgo de más confinamientos y el Congreso que no puede llegar a un acuerdo sobre la ayuda de alivio de virus, una minoría se inclina hacia una medida esta semana. Eso significa que la inacción de la Fed podría proporcionar suficiente combustible para superar los vientos en contra de la marca clave de 1%.

“Estamos en el campo de que la Fed no va a hacer nada con su programa de compras esta semana”, dijo Tom Garretson, estratega sénior de cartera de RBC Wealth Management, que supervisa US$416.000 millones. “Pero hay potencial para la volatilidad, dado lo que está incluido en el precio. Quizás lo que finalmente recupere el rendimiento por encima del 1% es si la Fed evita hacer algo con su programa de compra de activos”.

El rendimiento a 10 años se ha movido entre alrededor de 0,50% –un mínimo alcanzado en agosto– y poco menos de 1% desde marzo. Casi rompió ese nivel superior a principios de diciembre, después de que los datos de empleos tímidos parecieran elevar temporalmente las esperanzas de un mayor gasto gubernamental. Ahora está en aproximadamente 0,9%.

Los funcionarios de la Fed esta semana vincularán el futuro de las compras de activos con medidas de empleo e inflación sin tomar medidas inmediatas para alterar el ritmo o la composición de la compra de bonos, según economistas encuestados por Bloomberg News.

La Fed está comprando actualmente alrededor de US$80.000 millones al mes en bonos del Tesoro en general a lo largo de la curva de rendimiento, en un programa diseñado para presionar a la baja los costos reales de los préstamos para hogares y empresas. También está comprando US$40.000 millones al mes en valores respaldados por hipotecas.

Esta semana, “hay un poco de entusiasmo por la política monetaria, ciertamente no es el resultado ideal de la Fed”, escribieron los estrategas de BMO Capital Markets Ian Lyngen y Ben Jeffery en una nota. “Existe suficiente incertidumbre en torno al potencial para que el Comité extienda la madurez promedio ponderada del programa de flexibilización cuantitativa actual que, independientemente del resultado, algún subconjunto del mercado quedará atrapado”.

Tarde o temprano

Sin duda, hay pocas expectativas de que la volatilidad de esta semana conduzca a una ruptura sostenida en los rendimientos. Eso es porque si no actúa el miércoles, la mayoría aún verá a la Fed dejando la puerta abierta a ajustar su compra de bonos en algún momento en 2021, tal vez incluso en los próximos meses.

“Creemos que es más probable que la Fed extienda el vencimiento promedio ponderado de sus compras de bonos del Tesoro, aunque es una decisión cerrada”, escribieron los analistas de Goldman Sachs Group Inc. David Mericle y Laura Nicolae en una nota.

Una razón detrás de esa opinión es que “los funcionarios de la Fed podrían ver el resurgimiento del virus en invierno como el momento obvio para disparar su última bala, o al menos un momento para no decepcionar las expectativas del mercado”, escribieron.

Para los estrategas de Standard Chartered, hay “demasiada incertidumbre para no actuar”.

La Fed posiblemente flexibilizará la política el miércoles, muy probablemente aumentando la duración de sus compras de bonos del Tesoro, escribieron Steve Englander y John Davies en una nota.

Los formuladores de política también pueden tomar medidas como aumentar las compras de activos, medidas que “pueden ser explícitamente temporales o vinculadas a los resultados económicos”, escribieron.

“Tomados en conjunto, estos pasos pueden ser suficientes para limitar el respaldo de los rendimientos de los bonos en un acuerdo fiscal en el Congreso y alentar los rendimientos más bajos, más rápidos, en ausencia de un acuerdo”, según los estrategas.

Nota Original:A Fed Failure to Deliver Could Finally Push U.S. Yields Above 1%

©2020 Bloomberg L.P.