Guinea.- La oposición convoca protestas este martes coincidiendo con la toma de posesión de Condé en Guinea

El presidente de Guinea, Alpha Condé



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El principal partido opositor de Guinea, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), ha convocado nuevas protestas este martes contra el presidente del país, Alpha Condé, coincidiendo con los actos para su toma de posesión para un controvertido tercer mandato al frente del país.



La UFGD, encabezada por el principal candidato opositor a la Presidencia de Guinea en las elecciones de octubre, Cellou Dalein Diallo, y la Alianza Nacional para la Alternancia y la Democracia (ANAD) --que respaldó su candidatura-- han rechazado la victoria de Condé y han denunciado un fraude en los comicios.



Por ello, han convocado diversas protestas desde las presidenciales y han denunciado la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad. Así, el secretario ejecutivo de la UFGD, Kéamou Bogola Haba, ha defendido que la oposición no detendrá sus manifestaciones.



"Nuestra única actividad es demostrar que se trata de un golpe de Estado que se prepara en el Palacio Mohamed V --el Palacio Presidencial-- y que la persona electa se encuentra en Dixinn", ha resaltado en declaraciones a la emisora guineana Lynx FM, en referencia a la residencia de Diallo.



Así, ha recalcado que la protesta tendrá lugar a pesar de que el Gobierno ha prohibido las manifestaciones citando la pandemia de coronavirus. "Sea cual sea el precio, mantenemos nuestra manifestación", ha dicho. "Condé no es el presidente de Guinea, es un golpe de fuerza que pretenden dar", ha argüido.



Bogola Haba ha subrayado que "el voto es el único arma que tienen los guineanos para sancionar a los gobernantes" y ha añadido que "este voto debe ser respetado". "Luchamos para que el voto de los ciudadanos sea respetado", ha puntualizado, según ha informado el portal de noticias Vision Guinée.



"La lucha que llevamos a cabo la vamos a continuar independientemente del tiempo, la represión, el número de prisioneros y de muertos. Si abandonamos esta lucha, significa que la alternancia no tiene sentido", ha defendido, al tiempo que ha añadido que Diallo aceptó su derrota en 2010 y 2015 para mantener la paz, si bien igualmente denunció fraude.



"Si seguimos así, se daña la justicia, al derecho al voto, a la alternancia y a la nueva generación. Por eso hemos dicho que no vamos a aceptarlo", ha manifestado. "Al aceptar los resultados nos habríamos dañado a nosotros mismos. Habríamos dañado la democracia y no tendría sentido celebrar elecciones en Guinea", ha remachado.



LAS DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.



Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada este año en referéndum en medio del boicot opositor.