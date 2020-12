Gigantes de soja enfrentan a Petrobras por mercado de biodiésel

(Bloomberg) -- La gigante petrolera brasileña Petrobras está ensombreciendo la industria local de biodiésel, la cual hasta ahora ha estado dominada por los agronegocios.

El gobierno brasileño dijo la semana pasada que está discutiendo si incluir diésel con contenido renovable como una alternativa al biodiésel para cumplir con la mezcla obligatoria del país. Eso enfrenta a la petrolera estatal contra algunas de las principales compañías agrícolas del mundo.

Creado a principios de la década de 2000 para agregar combustible renovable a la mezcla energética de Brasil, el programa nacional de biodiésel actualmente requiere una mezcla de 12% de biodiésel, principalmente de grasas animales o soja, en el combustible para camiones. Este año, debería tomar unos 6.400 millones de litros de biodiésel para cumplir con los requisitos, alentando a las trituradoras a aumentar el procesamiento de soja en un 8% hasta octubre.

Pero este crecimiento puede terminar pronto si se aprueba el diésel renovable de Petrobras, que es a base de petróleo y se mezcla con aceite vegetal o grasa animal en una refinería, según Abiove, un grupo que representa a las trituradoras de soja de Brasil. La propuesta es una “amenaza inmediata” para la industria del biodiésel, que ha creado capacidad para cumplir con la mezcla obligatoria establecida por el gobierno, que aumentará gradualmente a 15% en 2023, según Andre Nassar, director de Abiove.

Nassar dice que la competencia entre el petróleo y los productores de biodiésel no es justa, ya que el diésel RX, como se conoce al producto de Petrobras, no es un combustible verdaderamente renovable, y dice que es solo diésel regular con 5% de aceite vegetal.

Petrobras dice en su sitio web que el diésel RX es reconocido como un biocombustible avanzado, lo que reduce las emisiones y mejora el rendimiento del motor. En una nota de octubre, también dijo que su diésel, que puede contener diferentes cantidades de petróleo renovable, podría aumentar la competitividad en el mercado de biocombustibles de Brasil, lo que podría beneficiar a los consumidores.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de Abiove.

Muchas plantas de biodiésel se encuentran en el mismo sitio que las plantas de trituración de soja, como es el caso de las unidades propiedad de Cargill Inc., Bunge Ltd., Archer-Daniels-Midland Co. y Cofco Corp., por ejemplo. Pero algunas compañías locales que solo tienen plantas de biodiésel, no el triturado de soja, podrían verse aún más afectadas por el ingreso de Petrobras al mercado, y algunas podrían tener que cerrar, dice Nassar. De 43 plantas de biodiésel que asistieron a la última subasta de biodiésel en manos del regulador de combustible ANP, 23 no están integradas verticalmente, según cifras de Abiove.

Grandes empacadoras de carne que producen biodiésel a partir de grasa animal, como JBS SA y Minerva SA, también podrían verse afectadas por un cambio drástico en el mercado.

“Petrobras robaría automáticamente el mercado a las compañías de biodiesel“, dijo Nassar el lunes en una conferencia de prensa virtual. “Veremos molinos de biodiésel que detendrán la producción y se procesará menos soja”.

