Fútbol/Champions.- Monchi: "Nos ha tocado un campeón de la competición"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha recordado que el Borussia Dortmund es "un campeón de la competición", descartando que el emparejamiento sea asequible en la Liga de Campeones y añadiendo aunque "tocase otro habría estado igual de contento".



"Es un equipo lo suficientemente conocido como para que yo pueda descubrir cosas. A nivel individual me encanta cómo trabajan. Tienen a uno de los mejores directores deportivos, que es Michael Zorc, y trabajan muy bien el 'scouting' y la adquisición de jugadores. Es el único que le ha podido seguir el camino en Alemania al Bayern en los últimos años y con eso, poco más se puede decir. Es evidente que es un rival con el que podemos competir, pero va a ser muy difícil", valoró Monchi en declaraciones a los medios del Sevilla.



El exjugador explicó que "estar en el sorteo es la mayor satisfacción". "A partir de ahí, si me tocase otro habría estado igual de contento. Intuyo el ambiente que se puede generar y vamos a echarla al suelo porque es el Borussia de Dortmund. Un equipo que está en la Champions y ha sido campeón de grupo. Intentemos darle normalidad, porque nos ha tocado un campeón de la competición", recordó.



En cuanto al duelo de vuelta en terreno alemán, recordó que "con el lío de la pandemia es imposible valorar qué puede pasar". "No lo veo como un condicionante, como en otras circunstancias. Hay un mercado por delante, un cambio de entrenador... Lo único bueno es que vamos a poder analizar con tiempo al nuevo técnico y su propuesta. Quedan dos meses largos y es difícil evaluar hoy lo que puede pasar dentro de dos meses y cómo estaremos", zanjó.