Fútbol.- Futbolistas ON critica una "desleal alianza" entre AFE y ACFF y que no haya podido presentar "propuestas"

El sindicato Futbolistas ON criticó el comportamiento de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), a los que acusó de haber formado "una desleal alianza previa" para establecer el orden del día de la reunión de este lunes de la Comisión Paritaria del Fútbol Femenino, en la que no pudo presentar propuestas.



Futbolistas ON recordó en un comunicado que el pasado 3 de noviembre envió "una propuesta de reunión" a la que sólo "contestó" la UGT, y que en la de este lunes, "en una clara y deseal alianza previa, AFE se ha presentado con un preacuerdo con la patronal, por la cual se ha seguido el orden del día que el sindicato mayoritario ha impuesto al resto".



El malestar del sindicato continuó con el asunto de la Lista de Compensación, en el que "ha exigido, tal y como dice se recoge en dicho artículo, la acreditación de los pagos satisfechos por los fichajes de las jugadoras inscritas en la citada lista".



"Sin embargo, tal solicitud no ha sido acreditada ni satisfecha, por lo que Futbolistas ON considera que se trata de un claro incumplimiento del Convenio Colectivo y, sin perjuicio de la reclamación oportuna, ha propuesto una modificación de la redacción de competencias de la Comisión Paritaria", añadió. "¿Acaso hay algo que ocultar?", se preguntó.



En este sentido, dejó claro que su propuesta en el tema fue "cortita y al pie" y se limitó a pedir 20.000 euros como "la cuantía máxima que un club deberá pagar por una jugadora menor de 23 años que finalice su contrato" ya que cree que en esta primera temporada con el convenio "ha quedado demostrado que las cantidades impuestas por los clubs han sido desorbitadas y fuera de toda coherencia" y que además han servido "para retener a las jugadoras en contra de su voluntad".



Por ello, Futbolistas ON apuntó que los sindicatos no pueden "colaborar en que, deportivamente hablando, a las jugadoras se les corte la proyección, y menos aún que una cláusula de su Convenio Colectivo les retenga en contra de su voluntad". "Nuestro sindicato nunca estará en contra de los derechos y la voluntad de las futbolistas", recalcó.



"LA ACFF SE HA NEGADO EN ROTUNDO A QUE PRESENTEMOS PROPUESTAS"



Sobre otros puntos tratados como los de las vacaciones de Navidad, el sindicato que preside Juanjo Martínez señaló que es competencia "exclusiva de la Comisión Paritaria" y que "supondrá que muchas futbolistas se verán afectadas, cuando la obligación de las firmantes del Convenio era reunirse antes del 15 de noviembre", tal y como había solicitado, "para abordar el calendario y que no hubiera ni conflicto ni posibles represalias por parte de los clubs en caso de no haber un acuerdo".



Por ello, denunció que se haya llegado a un acuerdo "sin negociación". "Nuestro sindicato ha solicitado a la ACFF que tanto nosotros como UGT pudiéramos presentar propuestas, a lo que la patronal se han negado en rotundo, pues ya tenía un preacuerdo con AFE", lamentó.



"Por todo ello, Futbolistas ON quiere dejar claro que seguirá haciendo lo máximo que pueda dentro del mínimo que le dejen y que escuchará la voz de las afectadas, defenderá sus derechos y seguirá luchando por eliminar estas cláusulas, pues consideramos que 100.000 euros siguen siendo una cantidad abusiva", sentenció.